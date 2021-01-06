Правоохранители нашли самодельное взрывное устройство на территории Капитолия в Вашингтоне. Там сейчас проходит масштабная акция протеста сторонников действующего президента США Дональда Трампа.

Об этом сообщает телеканал NBC News.

Информацию об обнаружении бомбы на территории Капитолия подтвердили несколько правоохранителей.

Напомним, в столице США Вашингтоне проходит масштабная акция протеста сторонников президента Дональда Трампа, которые выступают за пересмотр результатов выборов. Заседание обеих палат Конгресса прервали на фоне протестов. Протестующие ворвались в здание Конгресса. Позже протестующие ворвались в здание Сената.

Спикер Палаты представителей Соединенных Штатов Америки Нэнси Пелоси призвала Национальную гвардию вмешаться в ситуацию с протестом сторонников Дональда Трампа. Она попросила военных очистить здание Капитолия от протестующих.

Двоих участников протеста, которые прорвались в здание Капитолия, ранили.

Еще действующий президент США Дональд Трамп заявил на митинге его сторонников в Вашингтоне, что ни он, ни его команда «никогда не сдадутся, никогда не уступят».