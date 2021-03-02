Вандалы разбили панель на лавочке с солнечной батареей в сквере Совета Европы, расположенного по улице Садовой в Николаеве.

Об этом жительница города Наталья Щука сообщила в группе «Contact Center при Миколаївській міській раді».

Отметим, что данные скамейки в безвозмездное пользование общине передали представители социально-ответственного бизнеса. Они являются экологически безопасными, поскольку 100% работают на солнечной энергии.

Также скамейки обладают абсолютной автономностью, не требуя подключения к электросети. Зарядить гаджеты с помощью таких объектов можно не только днем, но и ночью — накопленной за день энергии должно быть достаточно.

Ранее сообщалось, что в Николаеве в сквере «Сердце города» снова упал гранитный шар с постамента.

Также в городе Первомайск Николаевской области вандалы повредили футбольное мини-поле, которое за полтора миллиона гривен обустроили летом 2020 года в микрорайоне Фрегат. Сумма ущерба составила 74 тысячи гривен.

Напомним, в ночь с 24 на 25 декабря в Николаеве неизвестные украли прожектор возле монумента «Скорбящий ангел Чернобыля» на пересечении проспекта Мира и улицы Васляева.

Также сообщалось, что в ночь на пятницу, 25 декабря, неизвестные разрушили древние менгиры возле музея в Южноукраинске.