Госэкоинспекция установили причины появления нефтянного пятна в реке Ингул возле пешеходного моста в Николеве в марте.
Об этом сообщили в Государственной экологической инспекции Юго-Западного округа.
Установлено, что 22 марта ООО «Агро Пром Юг» Опроводились работы по подъему корпуса сухогруза «Василий Шукшин» на территории Государственного предприятия «Николаевский судостроительный завод».
При проведении указанных работ произошла утечка нефтепродуктов.
⠀
Госэкоинспекция подготовила претензию о возмещении убытков, причиненных вследствие разлива и передала ее предприятию 15 апреля.
Напомним, сумма ущерба составила 150 761,48 гривен.
Ранее сообщалось, что возле завода «Экотранс» в Николаеве специалисты Госэкоинспекции зафиксировали сброс жидкости, которая загрязняет почву. Сумма ущерба составила почти 315 тысяч.
Ранее в Николаеве в рамках реализации «Концепции развития рек и маломерного судоходства в Николаеве на 2019 — 2030 года» прошел круглый стол с публичным обсуждением экологической ситуации с реками Южный Буг и Ингул.
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Госэкоинспекция установили причины появления нефтянного пятна в реке Ингул возле пешеходного моста в Николеве в марте.
Об этом сообщили в Государственной экологической инспекции Юго-Западного округа.
Установлено, что 22 марта ООО «Агро Пром Юг» Опроводились работы по подъему корпуса сухогруза «Василий Шукшин» на территории Государственного предприятия «Николаевский судостроительный завод».
При проведении указанных работ произошла утечка нефтепродуктов.
⠀
Госэкоинспекция подготовила претензию о возмещении убытков, причиненных вследствие разлива и передала ее предприятию 15 апреля.
Напомним, сумма ущерба составила 150 761,48 гривен.
Ранее сообщалось, что возле завода «Экотранс» в Николаеве специалисты Госэкоинспекции зафиксировали сброс жидкости, которая загрязняет почву. Сумма ущерба составила почти 315 тысяч.
Ранее в Николаеве в рамках реализации «Концепции развития рек и маломерного судоходства в Николаеве на 2019 — 2030 года» прошел круглый стол с публичным обсуждением экологической ситуации с реками Южный Буг и Ингул.