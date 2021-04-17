Госэкоинспекция установили причины появления нефтянного пятна в реке Ингул возле пешеходного моста в Николеве в марте.

Об этом сообщили в Государственной экологической инспекции Юго-Западного округа.

Установлено, что 22 марта ООО «Агро Пром Юг» Опроводились работы по подъему корпуса сухогруза «Василий Шукшин» на территории Государственного предприятия «Николаевский судостроительный завод».

При проведении указанных работ произошла утечка нефтепродуктов.

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Госэкоинспекция подготовила претензию о возмещении убытков, причиненных вследствие разлива и передала ее предприятию 15 апреля.

Напомним, сумма ущерба составила 150 761,48 гривен.