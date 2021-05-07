В пятницу, 7 мая, в ходе заседания в Апелляционном суде Николаевской области Владислав Аршинов, которого подозревают в совершении смертельного ДТП на проспекте Богоявленском, попросил президента Владимира Зеленского, главу МВД Арсена Авакова, а также ГПУ и НБР взять его дело под личный контроль.

Об этом сообщает корреспондент НикВести.

Он заявил, что за рулем был Алексей Калашников, владелец внедорожника, но следователи и государственное обвинение не обращают внимание на показания свидетелей и результаты экспертиз, поскольку им заплатили «большие деньги».

— У меня нет водительского удостоверения, я не обучался вождению автомобилем. Есть все основания считать, что прокуратура и следствие вместе с его отцом-депутатом за большие деньги стараются отправить меня за решетку по обвинению в том, что я не совершал. В том страшном ДТП за рулем был именно Алексей Калашников. Обращаюсь к президенту Украины, главе МВД, Генпрокуратуре и Государственному бюро расследований, чтобы они взяли это дело под свой личный контроль. То, что происходит со мной – не укладывается в голове нормального человека. Пока я за решеткой, Калашников катается на автомобиле, его уже 4 и 5 раз прав лишали за вождение в нетрезвом виде. Он ездит, насмехается и говорит, что папа за все заплатит, - сказал Владислав Аршинов.

В пятницу, 7 мая, Апелляционный суд Николаевской области оставил в силе арест Владиславу Аршинову, которого подозревают в совершении смертельного дорожно-транспортного происшествия на проспекте Богоявленском. Арест сроком до 18 июня ему назначила судья Центрального районного суда Светлана Скрипченко 21 апреля.

Как известно, в начале декабря 2020 года на пересечении улицы Южной и проспекта Богоявленского столкнулись автомобили Тoyota Land Cruiser и ВАЗ-2105. В результате чего «Жигули» вылетели на остановку, а его водитель скончался на месте аварии. Позже стало известно, что автомобиль Тoyota Land Cruiser записан на экс-депутата Новоодесского райсовета Владимира Калашникова и его сына — Алексея. Спустя три месяца, 25 февраля, полиция сообщила о подозрении одному из фигурантов — Владиславу Аршинову.

Подозреваемый в совершении аварии на проспекте Богоявленском в Николаеве, в которой погиб человек, Владислав Аршинов заявил, что за рулем Тoyota Land Cruiser в момент случившегося находился его товарищ Алексей Калашников.