Вечером 13 мая по северному Израилю с территории Ливана были выпущены три ракеты. Они упали в пустынной местности, система ПРО и сирены не сработали.

Об этом сообщили Армия обороны Израиля и агентство Times of Israel.

По словам израильских военных три ракеты были выпущены с юга Ливана по северной части Израиля. Они упали в безлюдной местности. Сообщений о погибших, раненых и повреждениях в этом районе не поступали.

Отмечается, что на обстрел не среагировала система противовоздушной обороны и ПРО.

В ЦАХАЛ не комментируют, кто может стоять за этим обстрелом. По данным издания, ракеты с территории Ливана могла одна из палестинских группировок, не имеющая отношения к ХАМАС.

Ранее сообщалось, что за последние двое суток из Сектора Газа было запущено более 1050 ракет в сторону Израиля, из которых около 200 упали непосредственно на палестинской территории вскоре после запуска. Израильская система противоракетной обороны «Железный купол» нейтрализовала около 90% всех запущенных ракет.

Как сообщалось, вечером 11 мая боевики организации ХАМАС запустили из Сектора Газа десятки ракет в направлении Тель-Авива. Часть ракет была сбита системой противовоздушной обороны «Железный купол», но некоторые все же достигли цели.

На фоне обстрела Тель-Авива боевиками ХАМАС и ответной атаки армии Израиля в израильском городе Лод, расположенном за 20 километров от столицы, вечером во вторник, 11 мая, начались массовые беспорядки

ЦАХАЛ сообщил, что в девятиэтажном здании, которое они разрушили в Газе, размещалось несколько офисов ХАМАС. Армия обороны нанесла несколько авиаударов.