Николаевские патрульные привлекли к ответственности водителя, который дерзко «дрифтовал» прямо на оживленном перекрестке на пересечении улиц Большая Морская и 1-я Военная. Водительское удостоверение у водителя изъяли.

Об этом сообщили в пресс-службе Патрульной полиции.

Недавно в соцсетях появились видео, на которых водитель автомобиля Ford Mustang совершал опасные маневры и создавал опасные ситуации. Вчера на улице Курортной автопатруль заметил указанный автомобиль и остановил его за нарушение ПДД.

— Поскольку водителю были предоставлены доказательства правонарушений, водитель не стал уклоняться от ответственности, признал свою вину и искренне пообещал больше не нарушать правила дорожного движения, - сказано в сообщении.

На него был составлен ряд административных материалов, а именно: постановления по ч.2 ст.122 (нарушение правил пользования предупредительными сигналами), по ч.1 ст.121 (управление водителем транспортным средством, имеющим неисправности), а также протокол по ч .5 ст. 122 (создание аварийной ситуации другим участникам дорожного движения) КоАП.

Преступности.НЕТ пишут, что на странице Instagram, в stories которой было опубликовано видео, есть фото, где возле автомобиля Mustang стоит молодой парень 19-20 лет.

Судя по его фотографиям и хештегам, он живет в аннексированном Крыму, хотя Mustang, судя по номерам, зарегистрирован в Николаеве.

Как известно, в начале декабря 2020 года на пересечении улицы Южной и проспекта Богоявленского столкнулись автомобили Тoyota Land Cruiser и ВАЗ-2105. В результате чего «Жигули» вылетели на остановку, а его водитель скончался на месте аварии. Позже стало известно, что автомобиль Тoyota Land Cruiser записан на экс-депутата Новоодесского райсовета Владимира Калашникова и его сына — Алексея. Спустя три месяца, 25 февраля, полиция сообщила о подозрении одному из фигурантов — Владиславу Аршинову.

Подозреваемый в совершении аварии на проспекте Богоявленском в Николаеве, в которой погиб человек, Владислав Аршинов заявил, что за рулем Тoyota Land Cruiser в момент случившегося находился его товарищ Алексей Калашников.