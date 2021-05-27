В четверг, 27 мая, в курортной зоне Коблево снова возобновилось противостояние за территорию, на которой располагается база отдыха с «одесской» регистрацией «Волна-Прим».

Об этом сообщает «Преступности.НЕТ».

Адвокат собственника базы Вячеслава Стасива Александр Алексийчук рассказал, что полиция не пускает его клиента на территорию базы, несмотря на решение Высшего суда Украины.

– Спецподразделение полиции заблокировало объект по периметру, помогая лицам, которые не пускали на территорию собственника. У него есть договор аренды земли, правомерность которого подтверждена решением Верховного Суда, и в реестре зафиксировано право собственности на два здания, в которое нас также не допускают. Полиция это аргументирует тем, что возможно, в реестре есть ошибка. У лиц, которые находятся на территории базы, вообще нет никаких документов. Это подтверждается реестром прав на недвижимое имущество. Сегодня собственник (Вячеслав Стасив, – прим.) снова пришел на территорию, но его отказались пускать. Я обратился в полицию с заявлением, что его не пускают, и полиция отреагировала следующим образом: приехал автобус бойцами полиции особого назначения (бывший «Беркут», – прим.), которые окружили базу по периметру, — рассказал Александр Алексийчук.

По его словам, следственно-оперативная группа полиции отделения полиции №8 ГУНП в Николаевской области приехала спустя 4 часа после вызова. А ближе к вечеру на территории появился и Борис Свиржевский (директор одесского ООО «Волна-Прим»,— прим.).

После попытки захода «группы поддержки» Вячеслава Стасива, которые приехали охранять территорию, на которую у него есть договор аренды с Коблевской ОТГ, ситуация была спокойна.

Как пишет издание, ближе к вечеру на месте события появился Борис Свиржевский. Стороны в очередной раз предоставили следователю полиции свои пакеты документов.

На данный момент на территорию базы пустили адвоката Александра Алексийчука, а также следователя полиции, который ходит по зданиям, расположенным на территории. По словам Свиржевского, якобы в одном из зданий были взломаны двери.

По словам сотрудников полиции, следственные действия могут продолжиться как минимум до глубокой ночи.

Ранее сообщалось, что для решения территориального спора по базе отдыха в Коблево созовут инициативную группу, которая проработает решение, которое устроит все стороны конфликта.

Напомним, база отдыха ООО «Волна-Прим» с «пропиской» в Одесской области, которая расположена на территории Коблевской ОТГ, проиграла очередной суд. Постановление уже вступило в законную силу.

Однако директор одесского ООО «Волна-Прим» Борис Свиржевский отказался признавать документы на право аренды части территории, предоставленные Ярославом Стасивым (малое предприятие «Волна»), и препятствовал нахождению на территории базы сотрудников охранного агентства.

Также сообщалось, что в начале 2000-х годов ООО «Волна-Прим» внезапно сменило «прописку» с Николаевской на Одесскую область предположительно из-за утерянной документации, которая подтверждала границы района, став с 2007 года объектом, зарегистрированным в Одесской области. При этом также известно, что обслуживают территорию базы ведомства и коммунальные организации, которые относятся к Николаевской области, в том числе и Коблевской ОТГ, но налоги на землю и прочие отчисления многие годы уходили в Одесскую казну.