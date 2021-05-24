Для решения территориального спора по базе отдыха в Коблево созовут инициативную группу, которая проработает решение, которое устроит все стороны конфликта.

Об этом рассказал первый заместитель губернатора Николаевщины Георгий Решетилов.

Чиновник отметил, что спорные моменты возникают не между областями, а между частными лицами, к которым государство не имеет никакого отношения.

— Границы села Коблево установлены согласно Госплану. Мы сегодня собрались именно для того, чтобы убрать личности, вопросы лоббизма отдельных областей. Сейчас мы здесь для объединения усилий и решения проблем, а не их накопления, как это было в предыдущие годы. Работаем совместно и разумно ради развития территорий, лимана и общин, — настаивает Георгий Решетилов.

В свою очередь глава ГУ Госгеокадарства в Николаевской области Олег Колесник подтвердил вышеуказанный тезис.

— У нас существует сведения Госгеокадстра относительно границ населенных пунктов на территории Коблево. Поэтому отмечу, что спорных вопросов между Николаевской и Одесской областями не существует. Есть спорные вопросы только у отдельных землепользователей, — подчеркнул госслужащий.

Ранее сообщалось, что база отдыха ООО «Волна-Прим» с «пропиской» в Одесской области, которая расположена на территории Коблевской ОТГ, проиграла очередной суд. Постановление уже вступило в законную силу.

Однако директор одесского ООО «Волна-Прим» Борис Свиржевский отказался признавать документы на право аренды части территории, предоставленные Ярославом Стасивым (малое предприятие «Волна»), и препятствовал нахождению на территории базы сотрудников охранного агентства.

Также сообщалось, что в начале 2000-х годов ООО «Волна-Прим» внезапно сменило «прописку» с Николаевской на Одесскую область предположительно из-за утерянной документации, которая подтверждала границы района, став с 2007 года объектом, зарегистрированным в Одесской области. При этом также известно, что обслуживают территорию базы ведомства и коммунальные организации, которые относятся к Николаевской области, в том числе и Коблевской ОТГ, но налоги на землю и прочие отчисления многие годы уходили в Одесскую казну.