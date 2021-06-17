В четверг, 17 июня, в Николаеве на улице Адмиральской упала огромная ель.

Об этом сообщает корреспондент НикВести.

Инцидент произошел возле Дворца творчества учащихся. Крона дерева и часть веток находятся на тротуаре.

Отметим, что ранее голубая ель возле Дворца творчества учащихся падала в апреле 2015 года.

В Николаеве утром 17 июня продолжилась непогода в виде проливного дождя, из-за этого подтопленными оказались несколько улиц, в том числе и в центре города.

Недавно члены постоянной депутатской комиссии по вопросам ЖКХ горсовета Николаева признали «халатной» работу руководства Департамента ЖКХ горсовета, а также рекомендовали чиновником Департамента за свой счет компенсировать николаевцам расходы, которые они понесли в результате подтопления своих авто из-за масштабного ливня.

Департамент ЖКХ горсовета Николаева заказал проект строительства ливневых коллекторов на проспекте Центральном в районе Дормашины.

Глава администрации Центрального района Александр Береза считает, что район Дормашины постоянно затапливает во время дождей из-за того, что ранее в этом месте проходило русло древней реки.