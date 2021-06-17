Дерево, упавшее утром на улице Адмиральской в Николаеве, подняли рабочие.

Об этом сообщает корреспондент НикВести.

Большая голубая ель упала сегодня утром, 17 июня, около входа во Дворец творчества учащихся. Известно, что ранее хвойное дерево падало в том же месте в апреле 2015 года.

Сегодня в Николаеве продолжилась непогода в виде проливного дождя, из-за этого подтопленными оказались несколько улиц, в том числе и в центре города.

Недавно члены постоянной депутатской комиссии по вопросам ЖКХ горсовета Николаева признали «халатной» работу руководства Департамента ЖКХ горсовета, а также рекомендовали чиновником Департамента за свой счет компенсировать николаевцам расходы, которые они понесли в результате подтопления своих авто из-за масштабного ливня.