В аэропорту Кабула западные страны возобновили эвакуацию мирных лиц после вчерашнего теракта, в результате которого погибли больше сотни человек.

Об этом передает корреспондент Al Jazeera.

По словам очевидцев, теракты не уменьшили количество людей, толпящихся возле аэропорта.

— Мы видели, как взлетели несколько самолетов. Со вчерашнего дня количество людей вокруг аэропорта резко выросло. Мы видели, как тысячи людей карабкались к стене, отчаянно пытаясь попасть на несколько оставшихся самолетов, — сообщает с места событий журналист Чарльз Стратфорд.

Ответственность за теракт в четверг взяло ответвление ИГИЛ в Афганистане, Исламское государство в провинции Хорасан, заявив, что его террористы-смертники выбрали «переводчиков и пособников американской армии».

Число жертв двух взрывов, прогремевших в четверг у аэропорта Кабула, достигло 103. Среди погибших 90 афганцев и 13 американских военнослужащих.

Разведка США считает, что теракт в Кабуле организовал филиал ИГИЛ. США готовят ответ террористам.

Джо Байден дал распоряжение нанести удар по руководству террористической организации, которая совершила серию взрывов против американских военных и мирных афганцев.

Несколько взрывов произошли 26 августа рядом с аэропортом Кабула. Террорист подорвал себя рядом с гостиницей Baron Hotel, в которой останавливаются иностранцы.

Второй взрыв произошел недалеко от здания Министерства иностранных дел Афганистана.