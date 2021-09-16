Фигуранта ДТП со смертельным исходом на проспекте Богоявленском Алексея Калашникова Центральный районный суд Николаева отправил под стражу.

Об этом сообщает пресс-служба суда.

«Следственным судьей Светланой Скрипченко было рассмотрено ходатайство об изменении ранее избранной меры пресечения Алексею Калашникову, подозреваемому в совершении уголовного преступления, предусмотренного ст. 287 УК Украины (допуск к управлению транспортным средством лица, находящегося в состоянии алкогольного опьянения и не имеющего права на управление транспортным средством, повлекшее смерть потерпевшего)», — говорится в сообщении.

Прокурор просил изменить ранее избранную меру пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста на содержание под стражей, учитывая то, что подозреваемый нарушил возложенные на него обязанности.

Подозреваемый и его защитник возражали против этого.

В ходе рассмотрения ходатайства были допрошены несколько свидетелей, которые сообщили, что видели подозреваемого возле дома. Напомним, что Алексею Калашникову, в соответствии с постановлением следственного судьи, в частности, было запрещено покидать место жительства.

Также судом допрошен еще один свидетель, который сообщил, что подозреваемый в ходе телефонного разговора, по мнению свидетеля, угрожал ему.

По результатам рассмотрения, следственный судья приняла решение изменить меру пресечения в виде домашнего ареста на содержание под стражей с возможностью внесения залога в сумме 450 тысяч гривен.

Ранее сообщалось, что фигурант дела о смертельной аварии в Николаеве Алексей Калашников настаивает на том, что он был в бессознательном состоянии перед совершением ДТП.

Как известно, в начале декабря 2020 года на пересечении улицы Южной и проспекта Богоявленского столкнулись автомобили Тoyota Land Cruiser и ВАЗ-2105. В результате авто «Жигули» вылетело на остановку, а его водитель скончался на месте аварии. Позже стало известно, что автомобиль Тoyota Land Cruiser записан на экс-депутата Новоодесского райсовета Владимира Калашникова и его сына Алексея. Спустя три месяца, 25 февраля, полиция сообщила о подозрении одному из фигурантов — Владиславу Аршинову.

Подозреваемый заявил, что за рулем Тoyota Land Cruiser в момент случившегося находился его товарищ Алексей Калашников. 10 июня под зданием прокуратуры Николаевской области объявила голодовку мать Владислава Аршинова Галина.