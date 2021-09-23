Под Верховной радой произошла потасовка, участники акции SaveФОП устроили столкновения с силовиками.

Об этом сообщает РБК-Украина .

Потасовка началась после того, как лидер движения SaveФОП Сергей Доротич попытался через полицию прорваться к Раде. Его задержали правохранители.

Остальных ФОПов оттеснили силовики.

Акция началась в 9 утра, так как сегодня в Раде запланировано внеочередное заседание, на котором рассмотрят правки по ФОПам в законодательные акты и Налоговый кодекс.

Участники митинга просят эти правки поддержать.

Напомним, глава фракции «Европейская Солидарность» в горсовете Николаева Елена Киселева считает, что проект об увеличении местных налогов, представленный на планово-бюджетной комиссии, разработан чиновниками без учета объективной реальности.

Ранее первый заместитель городского головы Николаева Виталий Луков пояснил, что это «непростое предложение» обосновано выводами Госаудитслужбы, где отобразили «сотни миллионов недополученных налогов».

Всего городская власть предлагает изменить ставки по следующим сборам: налог на недвижимое имущество, Единый налог на первую и вторую группы, налог на нежилое имущество и налог на жилое имущество.

Аудит бюджета Николаева за январь 2018 года – март 2021 года показал, что из-за неэффективных управленческих действий и других нарушений город потерял 2,6 миллиарда гривен.