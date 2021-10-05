На фоне масштабного сбоя в работе Facebook в продаже на одном из хакерских форумов появились данные более 1,5 миллиарда пользователей этой соцсети.

Об этом сообщает портал Privacy Affairs.

Отмечается, что произошла крупнейшая в истории Facebook утечка информации.

В распоряжении хакеров оказались имена пользователей, номера их телефонов, электронные адреса, данные о месте жительства.

Как сообщалось, социальная сеть Facebook и другие мессенджеры начали возобновлять работу после глобального сбоя в работе веб-сервисов по всему миру. Среди пострадавших оказались социальные сети Instagram, Facebook, Twitter, TikTok, а также мессенджеры WhatsApp, Facebook Messenger и Telegram.

Разботчик и основатель социальной сети Facebook Марк Цукерберг лишь за несколько часов потерял почти 7 млрд долларов из-за глобального сбоя соцсетей и мессенджеров. Также он опустился в рейтинге самых богатых людей в мире.

Сотрудники компании Facebook не могли сразу попасть в офис для того, чтобы оценить масштабы проблемы со сбоями в работе социальных сетей, поскольку у них не работали электронные пропуска.