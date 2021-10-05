В понедельник, 3 октября, мужчина застрелил собаку во дворе дома по улице 3-й Прибугский переулку в Николаеве.

Как сообщают в полиции, по данному факту следователи начали уголовное дело по части 1 статьи 299 УК Украины «Жестокое обращение с животными».

О случившемся в отделение полиции № 3 Николаевского районного управления сообщил местный житель. Мужчина увидел, как на территории домовладения его соседки мужчина из соседней улицы выстрелил в собаку. Животное от полученных травм скончалось в ветеринарном учреждении.

Сейчас полицейские выясняют все обстоятельства происшествия и устанавливают личность правонарушителя. Продолжаются первоочередные следственные действия.

Напомним, что 1 сентября на территории рынка по проспекту Центральному в Николаеве мужчина застрелил в магазине собаку и ушел. От полученного ранению в голову животное погибло на месте. Позже в полиции сообщили, что открыли уголовное дело по данному факту. В тот же день застрелившего собаку на рынке по улице 3-й Слободской мужчину задержали и вручили ему подозрение.

Также НикВести сообщали, что в течение 2021 года полицией открыто 17 уголовных дел из-за жестокого обращения с животными на территории Николаевской области (часть 1 статьи 299 УК Украины).