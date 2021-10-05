Информация о масштабном сливе данных 1,5 миллиарда пользователей Facebook оказалась неподтвержденной, а также совершенно не связанной с техническим сбоем этой соцсети вечером 4 октября.

Об этом сообщает Media Detector.

Портал PrivacyAffairs называет совпадением, что выход новости и сбой в работе соцсетей произошли в один день. Издание подчеркивает, что ни соцсеть, ни хакеры не имеют отношения к сливу — поскольку речь идет о данных, которые были получены парсингом. То есть, с помощью специальной программы, которая собирает данные, находящиеся в открытом доступе. Такие программы позволяют собрать данные из общедоступных профилей и аккаунтов или через «опрос».

Как сообщалось, сбой в работе сервисов от Facebook был вызван неправильным изменением конфигурации на магистральных маршрутизаторах.

Напомним, что 4 октября, произошел глобальный сбой в работе веб-сервисов по всему миру. Среди пострадавших оказались социальные сети Instagram, Facebook, Twitter, TikTok, а также мессенджеры WhatsApp, Facebook Messenger и Telegram.

Из-за масштабного сбоя стоимость акций Facebook к моменту закрытия торгов упала на 4,89% по сравнению со временем их начала. Сам Цукерберг лишился более чем 6 млрд долларов.