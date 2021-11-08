После трагической гибель украинской операторки Галины Хатчинс на съемочной площадке фильма «Ржавчина», серьезно пострадал еще один человек.

Об этом передает EVZ.

На этот раз речь идет о человеке по имени Джейсон Миллер, нанятом для разборки декораций вестерна. Его укусил коричневый паук-отшельник, мужчину отвезли в больницу, где врачи допускали вероятность ампутации. Через несколько дней после укуса у Миллера начали проявляться смертельно опасные симптомы, включая сепсис и некроз, специалисту по декорациями делали по несколько операций каждый день, чтобы остановить инфекцию.

— Для Джейсона будет очень долгий путь к выздоровлению, если бригаде медиков удастся спасти его руку от ампутации, —сказали родственники человека, который был частью съемочной группы.

Подстревший Галину Хатчинс актер Алек Болдуин сказал журналистам: «Мы не комментируем личные вопросы актеров и команды».

Как сообщалось, 214 операторов из американской киноиндустрии составили обращение, в котором предложили никогда не использовать реальное оружие при съемках.

Окружной прокурор в Нью-Мексико допускает выдвижение уголовных обвинений в смерти Галины Хатчинс.

Ранее сообщалось, Болдуин сделал роковой выстрел, убивший украинскую операторку, во время репетиции.

Напомним, американский актер Алек Болдуин выстрелил из реквизита во время съемок, убив украинскую женщину-оператора Галину Хатчинс и ранив режиссера Джоэла Соуза.