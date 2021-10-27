Окружной прокурор в Нью-Мексико допускает выдвижение уголовных обвинений в смерти Халины Хатчинс на съемочной площадке фильма «Ржавчина».
Об этом информирует CNN.
В разговоре с журналистами окружной прокурор округа Санта-Фе не стала опровергать вероятность предъявления уголовных обвинений.
— Мы ничего не исключаем, — заявила Мэри Кармак-Альтвис в интервью Times.
Прокурор добавила, что сообщения о том, что Хатчинс была застрелена из бутафорского оружия вводит в заблуждения, так как в нее выстрелили из старинного револювера настоящим патроном.
Кармак-Альтвис акцентировала, что расследование сосредоточено на баллистике, чтобы определить, какие патроны были использованы и кто поместил их в оружие, из которого сделал фатальный выстрел Алек Болдуин.
— В этом револьвере побывало огромное количество пуль, и нам нужно выяснить, какие они были, — объяснила представительница закона.
Ранее сообщалось, Болдуин сделал роковой выстрел, убивший украинскую операторку, во время репетиции.
Напомним, американский актер Алек Болдуин выстрелил из реквизита во время съемок, убив украинскую женщину-оператора Галину Хатчинс и ранив режиссера Джоэла Соуза.
|
Стартує прийом пропозицій на нагородження ювілейною відзнакою «Юрист року Миколаївщини» 2021р.Максим Коваль
|
Голобородько виявився Скоробагатьком, непохитність українського народу та що Сєнкевичу робити з депутатами?Станислав Мартиросов
Окружной прокурор в Нью-Мексико допускает выдвижение уголовных обвинений в смерти Халины Хатчинс на съемочной площадке фильма «Ржавчина».
Об этом информирует CNN.
В разговоре с журналистами окружной прокурор округа Санта-Фе не стала опровергать вероятность предъявления уголовных обвинений.
— Мы ничего не исключаем, — заявила Мэри Кармак-Альтвис в интервью Times.
Прокурор добавила, что сообщения о том, что Хатчинс была застрелена из бутафорского оружия вводит в заблуждения, так как в нее выстрелили из старинного револювера настоящим патроном.
Кармак-Альтвис акцентировала, что расследование сосредоточено на баллистике, чтобы определить, какие патроны были использованы и кто поместил их в оружие, из которого сделал фатальный выстрел Алек Болдуин.
— В этом револьвере побывало огромное количество пуль, и нам нужно выяснить, какие они были, — объяснила представительница закона.
Ранее сообщалось, Болдуин сделал роковой выстрел, убивший украинскую операторку, во время репетиции.
Напомним, американский актер Алек Болдуин выстрелил из реквизита во время съемок, убив украинскую женщину-оператора Галину Хатчинс и ранив режиссера Джоэла Соуза.