Окружной прокурор в Нью-Мексико допускает выдвижение уголовных обвинений в смерти Халины Хатчинс на съемочной площадке фильма «Ржавчина».

Об этом информирует CNN.

В разговоре с журналистами окружной прокурор округа Санта-Фе не стала опровергать вероятность предъявления уголовных обвинений.

— Мы ничего не исключаем, — заявила Мэри Кармак-Альтвис в интервью Times.

Прокурор добавила, что сообщения о том, что Хатчинс была застрелена из бутафорского оружия вводит в заблуждения, так как в нее выстрелили из старинного револювера настоящим патроном.

Кармак-Альтвис акцентировала, что расследование сосредоточено на баллистике, чтобы определить, какие патроны были использованы и кто поместил их в оружие, из которого сделал фатальный выстрел Алек Болдуин.

— В этом револьвере побывало огромное количество пуль, и нам нужно выяснить, какие они были, — объяснила представительница закона.

Ранее сообщалось, Болдуин сделал роковой выстрел, убивший украинскую операторку, во время репетиции.

Напомним, американский актер Алек Болдуин выстрелил из реквизита во время съемок, убив украинскую женщину-оператора Галину Хатчинс и ранив режиссера Джоэла Соуза.