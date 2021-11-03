214 операторов из американской киноиндустрии составили обращение, в котором предложили никогда не использовать реальное оружие при съемках. Идею поддержали известные операторы Грег Фрайзер (снимавший «Дюну») и работавшая над «Чёрная пантера» Рэйчел Моррисон.

Об этом информирует IndieWire.

Подписавшие петицию люди из киноиндустрии напирают, что трагический случай со смертельным ранением украинской операторки Галины Хатчинс иллюстрирует всю опасность присутствия настоящего оружия на съемках.

Авторы коллективного обращения предупреждают, что больше не готовы рисковать жизнью членов команды ради эффектных кадров, когда их можно нарисовать с помощью безопасной графики.

Коллеги Хатчинс по цеху призывают не обесценивать ее смерть и активно решать проблему со стороны властей и профсоюзов.

— Мы клянёмся, что больше не будем сознательно работать над проектами, где на съёмках используется настоящее, работающее огнестрельное оружие. Мы клянёмся больше не подвергать себя и свою команду неоправданно смертельной опасности. У нас есть безопасные альтернативы вроде VFX и не функционирующего оружия. Мы не будем сидеть сложа руки и ждать, пока индустрия изменится. Мы обязаны изменить её сами. Галина Хатчинс была смелым творцом, которая, мы уверены в этом, приняла бы меры, если подобная трагедия случилась в её сообществе кинематографистов. Пожалуйста, почтите её память, подписав это письмо вместе с нами, — сказано в инициативе.

Окружной прокурор в Нью-Мексико допускает выдвижение уголовных обвинений в смерти Халины Хатчинс.

Ранее сообщалось, Болдуин сделал роковой выстрел, убивший украинскую операторку, во время репетиции.

Напомним, американский актер Алек Болдуин выстрелил из реквизита во время съемок, убив украинскую женщину-оператора Галину Хатчинс и ранив режиссера Джоэла Соуза.