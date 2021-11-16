Сотрудники КП «Центр защиты животных» выловили и абортировали собаку, которая жила на территории СДЮШОР «Олимп» в Николаеве. Просьбы хозяйки — директора школы, Светланы Капур вернуть собаку оказались тщетными.

Об инциденте в Facebook сообщила Юлия Мискевич.

По ее словам, работники КП, забирая собаку, ссылались якобы на заявление на вылов собаки, поданное от самой Светланы Капур.

— В субботу КП «Цент защиты животных» забрал собаку, по поводу которой им якобы поступила заявка. Нам так это заявление никто и не показал. Собака без породы, ручная, но это не значит, что она без хозяина. Собака была беременная. Как только ее увезли, хозяйка (моя подруга) позвонила мне, и мы вместе поехали на КП. Мы представителям КП объясняли, что собака наша, что она не агрессивная, что она привита и что она скоро должна рожать. На что нам сказали, что ей сделают аборт и вернут, — написала Юлия Мискевич.

Светлана Капур утверждает, что никакого заявления не писала.

— Эту собаку мне подарили мои тренера, своё согласие забрать ее на стерилизацию я не давала! Заявления, как утверждает руководство, я не писала. Все это произошло на глазах тренера и детей! Очень жаль, что наша система работает именно так, — прокомментировала Светлана Капур.

Директор спортшколы «Олимп», где проживала собака, также рассказала, что работники «Центр защиты животных» не слушали ни ее уговоров и не реагировали на патрульных, которые приехали на коммунальное предприятие, чтобы забрать собаку.

— Вызвали полицию, звонили руководителю (Виктору Линнику, — прим.). Я даже подумать не могла что люди не слушают. Спасибо нашей полиции они оперативно отреагировали, поехали на КП но им тоже не отдали! — написала Светлана Капур.

В настоящее время собака после операции находится в «Центре защиты животных» на передержке.

Обновление. Как сообщила НикВести Юлия Мискевич, сегодня утром, 16 ноября, Светлана Капур поехала в «Центр защиты животных», чтобы предоставить паспорт вакцинации собаки. После осмотра документов собаку вернули хозяйке.

— Она поехала туда и ей отдали собаку. Якобы они не имеют права держать собаку, у которой есть паспорт, — рассказала Юлия Мискевич.

Напомним, в сентябре стало известно, что на КП «Центр защиты животных» нет средств.

Такая же ситуация была и в январе 2021 года. Тогда сообщалось, что на счету коммунального предприятия нет средств.

Ранее, в июле 2020 года, депутаты Николаевского городского совета утвердили программу по регулированию численности бездомных животных на 47 миллионов гривен.

В марте 2020 года, временно исполняющий обязанности директора КП «Центр защиты животных» Виктор Линник рассказал, что из-за отсутствия финансирования коммунального предприятия «Центр защиты животных», ресурсов КП хватает только на сбор и утилизацию трупов животных на территории Николаева.

В июне прошлого года стало известно, что остаток средств на счету коммунального предприятия «Центр защиты животных» Николаевского горсовета составил 79 тысяч 220 гривен. На тот момент этих средств должно было хватить только на 7 дней полноценной работы предприятия.

Кроме этого в течение 2020 года в коммунальное предприятие «Центр защиты животных» Николаевского городского совета с заявлениями об укусе бродячими собаками обратилось 33 человека.