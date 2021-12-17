В Австралии пятеро детей погибли и еще четверо находятся в критическом состоянии после падения с надувного замка, поднявшегося в воздух из-за сильного ветра.

Об этом сообщает Укринформ со ссылкой на австралийские СМИ.

Инцидент произошел в начальной школе в городе Девонпорт на острове Тасмания. Сильный порыв ветра поднял надувной замок в воздух. По информации полиции, дети упали с высоты около 10 метров.

По словам комиссара полиции штата Тасмания Даррена Хайна, среди погибших детей были двое мальчиков и две девочки в возрасте 10-11 лет. Впоследствии полиция подтвердила, что пятый ребенок умер в больнице.

В больнице находятся еще пятеро пострадавших детей, четверо из которых в критическом состоянии.

Премьер-министр Австралии Скотт Моррисон выступил с заявлением, в котором назвал этот инцидент «ужасной трагедией».

Напомним, 12 июня 2021 года во время празднования Дня Вознесенска произошло ЧП на аттракционе: автоматика дала сбой, начали открываться крепления безопасности, поднялась ограда, о которую начал бить «маятник» с людьми.

Полиция начала допрашивать владельцев аттракциона и пострадавших, а также проверяет документацию. Опрашивает свидетелей, устанавливает местонахождение оператора и кассира, а также выясняет все обстоятельства происшествия.

Представитель собственника аттракциона, который вышел из строя в разгар празднования Дня Вознесенска, озвучил свою версию случившегося. По его словам, аттракцион мог сломаться из-за вмешательства пьяного мужчины, который требовал, чтобы его подруг покатали без очереди.

После городской голова Вознесенска Евгений Величко принес извинения горожанам за неприятный инцидент с вышедшим из строя аттракционом. По его словам, местные власти не имели права оставить вознесенцев без праздника по случаю 226-й годовщины со дня основания Вознесенска.