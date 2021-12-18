В селе Лиманы под Николаевом местные жители возмущены огромным количеством большегрузного транспорта, который разрушает дорогу, ведущую к населенному пункту.

Об этом на своей странице в Facebook сообщила староста села Наталья Панаший.

Она поделилась видео, на котором можно увидет несколько десятков фур, которые следуют в порты, эту ситуацию староста назвала «беспределом».

— А фуры едут и едут. Когда конец? Когда закончится издевательство над народом? Разберитесь с ценами и дайте выгрузиться! Не собирайте их так много, — отметила Наталья Панаший.

Ранее горсовет Николаева выделил Службе автодорог Николаевской области 37 гектаров земли вдоль трассы М-14 — эта территория необходима для строительства отстойника для большегрузного транспорта и объездной дороги, которая станет частью «японского моста» через Южный Буг.