На автодороге Н-11 «Днепр–Николаев» неизвестный на автомобиле въехал в ограждение и скрылся с места.

Об этом сообщается на странице Службы автомобильных дорог в Николаевской области в Facebook.

— Ни в коем случае не садитесь за руль автомобиля пьяными, иначе последствия могут быть плачевными. Сегодняшний случай яркое тому подтверждение, – сказано в сообщении.

Сообщается, что на трассе «Днепр–Николаев» нетрезвый водитель въехал на машине в барьерное ограждение на недавно отремонтированном и обустроенном отрезке автодороги.

— В настоящее время судьба горе-водителя неизвестна, однако очевидны последствия человеческой безответственности. Ежегодно государство выделяет сотни миллионов гривен на повышение безопасности дорожного движения на дорогах. Однако все эти меры становятся тщетными наряду с человеческой халатностью, – сказано в сообщении.

Напомним, в марте 2020 года неизвестный на машине въехал в ограждение Троицкого моста, сломал ограждение и скрылся с места. Спустя два месяца, глава Новоодесского районного совета Александр Гриценко заявил, что САД Николаевской области игнорирует его просьбы отремонтировать аварийный мост.

В июне тогда ещё глава Службы автомобильных дорог в Николаевской области Владислав Невеселый сообщил, что поврежденное ограждение Троицкого моста в скором времени отремонтируют, а также приведут в порядок проходящую через него дорогу. На сегодняшний день Троицкий мост реконструируют в рамках программы «Большое Строительство».