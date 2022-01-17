В Николаеве неизвестные разобрали часть тротуарной плитки на нижней набережной и выбросили ее на лед в реку Ингул.

Соответствующее видео опубликовали в паблике blacklist.niko.

Горожане указали, что такое происходит из-за отсутствия видеонаблюдения и, как следствие, полной безнаказанности.

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— Если бы за такое строго наказывали, то многие прежде чем что-то делать подумали бы. В городе нехватка хорошего освещения и видеокамер, — сказано в комментариях.

Ранее сообщалось, что Николаев оказался худшим городом в Украине по качеству наружного видеонаблюдения.

Мэр Николаева Александр Сенкевич заявил, что система «Безопасный город», в рамках которой в городе было установлено 50 камер наружного видеонаблюдения, морально устарела, так как качество камер не соответствует нынешним требованиям.

Ранее исполнительный комитет Николаевского горсовета объявил торги на закупку 89 комплектов уличных видеокамер. Ориентировочная стоимость комплектов — 3 миллиона 685 тысяч гривен.