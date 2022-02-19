С утра субботы российские наемники возобновили огневую активность в сторону гуманитарного дорожного коридора «Луганск-Счастье».

Об этом сообщает Государственная пограничная служба Украины.

Сообщается, что противник ведет обстрел из 82-мм миномета и крупнокалиберных пулеметов. Пограничные наряды находятся на позициях.

— Инфраструктура дорожного коридора, который должен использоваться для перемещения гражданского населения, терпит повреждения, — указали в ведомстве.

18 февраля российско-оккупационные войска вели огонь из минометов и крупнокалиберных пулеметов по КПВВ «Счастье».

Напомним, боевики «ДНР» и «ЛНР» объявили о всеобщей мобилизации.

Ранее главарь террористического формирования «ДНР» Денис Пушилин объявил о начале вывоза мирного населения на юг России в связи с тем, что ВСУ якобы начнет силовой захват Донбасса.

Вслед за ним главарь неподконтрольных украинской власти регионов Луганской области Леонид Пасечник объявил об эвакуации населения на территорию России.

При этом губернатор Ростовского края, куда главарь «ДНР» Денис Пушилин объявил эвакуацию, не был поставлен в известность о скором прибытии беженцев и узнал о «сюрпризе» лишь из новостей.

Перевезенные в РФ жители Донбасса массово жалуются на отсутствие еды и туалетов.