Соединенные Штаты Америки получили разведывательные данные о том, что Россия в случае вторжения в Украину может атаковать известных политических оппонентов, антикоррупционных активистов, белорусских и российских диссидентов, живущих в изгнании.

Об этом пишет Foreign Policy со ссылкой на американского чиновника и источники, посвященные в данные разведки США.

Четыре человека, ознакомленных с американской разведкой, заявили, что Россия подготовила списки украинских политических деятелей и других известных лиц, подлежащих аресту или убийству в случае нападения России на Украину.

Пятый человек — американский чиновник, говоривший на условиях анонимности, сказал, что Соединенные Штаты снижают уровень секретности разведданных относительно угроз конкретным группам в Украине, чтобы поделиться этой информацией с украинскими чиновниками и другими партнерами в регионе, которые могут помочь.

Пресс-секретарь президента Украины Владимир Зеленский не ответил сразу на запрос о комментарии.

— Как мы видели в прошлом, мы ожидаем, что Россия попытается усилить сотрудничество посредством запугивания и репрессий. Эти действия, которые в прошлых российских операциях включали целенаправленные убийства, похищения/насильственные исчезновения, задержания и применения пыток, вероятно, будут направлены на тех, кто выступает против действий России, включая российских и белорусских диссидентов в изгнании в Украине, журналистов и антикоррупционеров, а также уязвимых слоев населения, таких как религиозные и этнические меньшинства и ЛГБТКИ, — сообщил американский чиновник.

Администрация Джо Байдена была поражена тем, насколько формализованы списки, нацеленные на тех, кто может обжаловать российскую повестку дня.

Партнеры из Five Eyes (разведывательный альянс, в который входят США, Великобритания, Канада, Австралия и Новая Зеландия) также отслеживали российские спецслужбы, такие как ФСБ и ГРУ, которые создают списки мишеней и убийств.

Один помощник Конгресса, говоря на условиях анонимности, сказал, что эти шаги типичны для российской доктрины: Вооруженные силы захватывают военные объекты, спецагенты – формируют конфликт, разведчики – должны избавиться от элементов оппозиции.

Ранее на этой неделе британский аналитический центр обороны Royal United Services Institute опубликовал отчёт, основанный на интервью с несколькими высокопоставленными сотрудниками украинской разведки.

В нем утверждается, что агенты Федеральной службы безопасности России широко проникли в украинские органы местного самоуправления и стали определять сети отдельных лиц, на которых можно было бы положиться, чтоб управлять местными органами власти в случае российского вторжения.

Согласно сообщению, в декабре прошлого года 9-е управление ФСБ России разработало с руководством Воздушно-десантных войск России (ВДВ) сценарии войны.

Якобы они наметили местных жителей, которые поддержат Россию при вторжении, и начали работать над списками тех, кто не поддержит.

Намерение заключалось в установлении командно-административных связей между разведывательными средствами и воинскими частями для обеспечения безопасности критической инфраструктуры, правительственных зданий, а также для выявления и ликвидации украинских лидеров,способных сплотить сопротивление.

Напомним, боевики «ДНР» и «ЛНР» объявили о всеобщей мобилизации.

Ранее главарь террористического формирования «ДНР» Денис Пушилин объявил о начале вывоза мирного населения на юг России в связи с тем, что ВСУ якобы начнет силовой захват Донбасса.

Вслед за ним главарь неподконтрольных украинской власти регионов Луганской области Леонид Пасечник объявил об эвакуации населения на территорию России.

При этом губернатор Ростовского края, куда главарь «ДНР» Денис Пушилин объявил эвакуацию, не был поставлен в известность о скором прибытии беженцев и узнал о «сюрпризе» лишь из новостей.

Перевезенные в РФ жители Донбасса массово жалуются на отсутствие еды и туалетов.