Российско-оккупационные войска готовят серию терактов на Донбассе.

Спецслужбы РФ с привлечением «вагнеровцев» могут устроить подрывы жилых домов с целью совершения серий провокаций, сообщает Оперативно-тактическую группировка «Восток».

— В связи с обострением ситуации на линии разграничения, из разных источников стала поступать информация о подготовке оккупационными войсками и их российскими кураторами серии провокаций, — говорится в сообщении.

Так, по данным разведки, в целях осуществления провокаций в Донецк прибыли подразделения «вагнеровцев», которые совместно с российскими спецслужбами должны провести, серию террористических актов, а именно подрыв жилых домов.

— Целью данных провокаций будет, конечно, обвинить Украину для дальнейшей эскалации, — говорится в сообщении.

В ОТГ отмечают, что военнослужащие воинских частей, которые входят в состав ответственности оперативно-тактической группировки, не планировали и не планируют никаких наступательных действий или других действий на временно-оккупированной территории.

— Деятельность военнослужащих группировки носит исключительно оборонительный характер, а применение оружия происходит только при угрозе жизни и здоровью наших воинов и мирных жителей, — добавляют в сообщении.

Напомним, сегодня в Счастье Луганской области обстреляли пожарную часть и продолжают атаковать дорожный коридор.

Напомним, боевики «ДНР» и «ЛНР» объявили о всеобщей мобилизации.

Ранее главарь террористического формирования «ДНР» Денис Пушилин объявил о начале вывоза мирного населения на юг России в связи с тем, что ВСУ якобы начнет силовой захват Донбасса.

Вслед за ним главарь неподконтрольных украинской власти регионов Луганской области Леонид Пасечник объявил об эвакуации населения на территорию России.

При этом губернатор Ростовского края, куда главарь «ДНР» Денис Пушилин объявил эвакуацию, не был поставлен в известность о скором прибытии беженцев и узнал о «сюрпризе» лишь из новостей.

Перевезенные в РФ жители Донбасса массово жалуются на отсутствие еды и туалетов.



