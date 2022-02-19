С начала суток 19 февраля в районе проведения операции Объединенных сил на Донбассе зафиксировали 70 обстрелов со стороны террористов, 60 из них — из запрещенного оружия.

В результате обстрелов двое бойцов ВСУ погибли, четверо получили ранения, cообщает штаб операции Объединенных Сил.

Среди населенных пунктов, попавших под обстрелы: Новотроицкое, Гранитное, Старогнатовка, Новоселовка, Болотное, Водяное, Широкино, Мироновский, Новогнатовка, Светлодарск, Майское, Лобачево, Южное, Новозвановка, Луганское, Авдеевка, Счастье, Нью-Йорк, Лопаскино, Новолуганское, Станица Луганская, Причепиловка, Сизое, Новогригоровка, Троицкое, Старый Айдар, Шумы, Зайцево, Трехсбенка, Богдановка.

Некоторые поселки обстреливали несколько раз.

Кроме того, в Донецкой области зафиксирован пролет вражеского беспилотного летательного аппарата, вероятно Орлан-10, с пересечением линии столкновения.

В результате обстрела двое украинских военнослужащих получили осколочные ранения, несовместимые с жизнью. Четверо военнослужащих получили ранения разной степени тяжести и находятся в лечебных учреждениях.

Напомним, боевики «ДНР» и «ЛНР» объявили о всеобщей мобилизации.

Ранее главарь террористического формирования «ДНР» Денис Пушилин объявил о начале вывоза мирного населения на юг России в связи с тем, что ВСУ якобы начнет силовой захват Донбасса.

Вслед за ним главарь неподконтрольных украинской власти регионов Луганской области Леонид Пасечник объявил об эвакуации населения на территорию России.

При этом губернатор Ростовского края, куда главарь «ДНР» Денис Пушилин объявил эвакуацию, не был поставлен в известность о скором прибытии беженцев и узнал о «сюрпризе» лишь из новостей.

Перевезенные в РФ жители Донбасса массово жалуются на отсутствие еды и туалетов.