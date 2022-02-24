Российские оккупационные войска обстреляли жилой дом в пригороде Харькова из РСЗО «Смерш», есть жертвы.

Об этом написал советник главы МВД Антон Геращенко.

На опубликованном экс-нардепом видео видна пятиэтажка, пострадавшая от удара, с выбитыми окнами, разбитым фасадом и разнесенными дверьми.

Точное количество жертв не сообщается, но турецкие журналисты публикуют фотографии пострадавших.

— В числе пострадавших есть и убитые, — сообщает турецкое информагентство.

Что произошло?

Ночью 24 февраля президент России Владимир Путин в видеообращении заявил о начале «специальной военной операции» против Украины. В ряде украинских городов прогремели взрывы. Он заявил, что Россия таким образом стремится к «демилитаризации и денацификации Украины».

В связи с полномасштабным наступлением российской армии на территорию Украины Владимир Зеленский объявил о введении в стране военного положения.

Утром бронетехника российского агрессора нарушила госграницу Украины в Черниговской, Сумской, Харьковской и Луганской областях. Пограничные пункты в Житомирской области оказались под интенсивными артобстрелами.

Жители разных городов Украины сообщают в Сети о многочисленных взрывах. Речь идёт о Харькове, Мариуполе, Одессе, Киеве, Николаеве.

В Херсонской области украинские военные ведут бой с российскими захватчиками. В районе населенных пунктов Копани и Иваново Херсонской области военнослужащие ведут сражение с противником. В районе Скадовска пограничную комендатуру быстрого реагирования обстреливают с вертолетов.

Вооруженые силы Украины отразили наступление российских формирований на город Счастье в Луганской области. Потери врага исчисляются десятками мертвых.