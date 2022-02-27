В Николаеве загораживают квартал, где расположены администрации городского совета и областной администрации. Нужна помощь от николаевцев, готовых бросать коктейли Молотова.

Об этом в Telegram сообщил глава Николаевской ОГА Виталий Ким. Он отметил, что сейчас место, где будут собираться люди с коктейли Молотова, не разглашают. Точку сбора он объявит позже.

— Мы сейчас будем загораживать правительственный квартал, закрываться и так далее. Мне нужна помощь коктейлями Молотова и тем, кто готов их кидать, а не просто их делать, — сказал он.

Что произошло?

Ночью 24 февраля президент России Владимир Путин в видеообращении заявил о начале «специальной военной операции» против Украины. В ряде украинских городов прогремели взрывы – бронетехника российского агрессора нарушила госграницу Украины.

В связи с полномасштабным наступлением российской армии на территорию Украины Владимир Зеленский объявил о введении в стране военного положения.

Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный заявил, что президент Владимир Зеленский отдал приказ наносить максимальные потери оккупантам. Ситуация контролируемая, подчеркивают в Вооруженных силах.

В ночь с 25 на 26 февраля в Николаеве российский агрессор обстрелял аэропорт в Кульбакино, склад ГСМ и железнодорожный склад.

Утром 26 февраля советник главы Офиса президента Михаил Подоляк заявил, что на переговорах с Россией позиции будет диктовать Украина. Прошедшая ночь, по его словам, показала, что мы имеем преимущество.

По состоянию на утро, 27 февраля, Украина уничтожила сотни единиц техники врага и больше 3 тысяч личного состава.