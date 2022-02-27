Россия перебазировала тактическую авиационную группу самолетов Су-34 из Московской области на аэродром Барановичи в Беларуси.

Об этом сообщили в Генеральном штабе Украины в Facebook.

По состоянию на 13:00, еще одним центром концентрации оккупационных войск стала Республика Беларусь. На аэродром Мачулищи переброшены 10 вертолетов из состава 15 бр АА, базирующейся в населенном пункте Остров Псковской области, а также 2 самолета Ан-124 воздушно-космических сил. На аэродром Барановичи – четыре истребителя-бомбардировщика Су-34.

Отмечается, что перегруппировав войска, противник проводит наступательные действия в направлении Киева, однако силы обороны столицы успешно защищают город.

Что произошло?

Ночью 24 февраля президент России Владимир Путин в видеообращении заявил о начале «специальной военной операции» против Украины. В ряде украинских городов прогремели взрывы – бронетехника российского агрессора нарушила госграницу Украины.

В связи с полномасштабным наступлением российской армии на территорию Украины Владимир Зеленский объявил о введении в стране военного положения.

Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный заявил, что президент Владимир Зеленский отдал приказ наносить максимальные потери оккупантам. Ситуация контролируемая, подчеркивают в Вооруженных силах.

В ночь с 25 на 26 февраля в Николаеве российский агрессор обстрелял аэропорт в Кульбакино, склад ГСМ и железнодорожный склад.

Утром 26 февраля советник главы Офиса президента Михаил Подоляк заявил, что на переговорах с Россией позиции будет диктовать Украина. Прошедшая ночь, по его словам, показала, что мы имеем преимущество.

По состоянию на утро, 27 февраля, Украина уничтожила сотни единиц техники врага и больше 3 тысяч личного состава.