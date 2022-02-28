В Луганской области российские войска всю ночь стреляли по Горской общине, пылают жилые дома и социальная инфраструктура.

Об этом в Facebook сообщил руководитель Луганской военно-гражданской областной администрации Сергей Гайдай.

— Русские оккупанты всю ночь били по Горской общине. Без жертв. Повсюду отсутствуют свет, вода, газ. Пылают жилые дома и социальная инфраструктура… Ситуация напряженная, но контролируемая, — написал Сергей Гайдай.

Также он сообщил, что электричества, коммунальщики, газовики начинают работы по восстановлению коммуникаций, а представители власти на месте работают над гуманитарным обеспечением пострадавшего населения.

Горское — город в Северодонецком районе Луганской области.

Что произошло?

Ночью 24 февраля президент России Владимир Путин в видеообращении заявил о начале «специальной военной операции» против Украины. В ряде украинских городов прогремели взрывы – бронетехника российского агрессора нарушила госграницу Украины.

В связи с полномасштабным наступлением российской армии на территорию Украины Владимир Зеленский объявил о введении в стране военного положения.

Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный заявил, что президент Владимир Зеленский отдал приказ наносить максимальные потери оккупантам. Ситуация контролируемая, подчеркивают в Вооруженных силах.

В ночь с 25 на 26 февраля в Николаеве российский агрессор обстрелял аэропорт в Кульбакино, склад ГСМ и железнодорожный склад.

Утром 26 февраля советник главы Офиса президента Михаил Подоляк заявил, что на переговорах с Россией позиции будет диктовать Украина. Прошедшая ночь, по его словам, показала, что мы имеем преимущество.

Вечером 27 февраля украинская делегация начала готовиться к переговорам с Российской Федерацией на границе с Беларусью, в Гомельской области.

По состоянию на ночь 27-28 февраля, военные РФ продолжают штурмовать города Украины с неба и земли.