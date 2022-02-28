Там много эксклюзивной информации, которая не публикуется на сайте. Там наши журналисты проверяют, обрабатывают и оперативно публикуют всю информацию о ситуации в Николаеве и других регионах Украины в связи с российским вторжением.
Жители Иванкова спасли работы Марии Примаченко, хранившиеся в местном историко-краеведческом музее, сожженном русскими оккупантами.
Об этом пишет журналистка Татьяна Гончарова, пишет Новое время.
Ранее сообщалось, что культурное наследие художницы вместе с музеем уничтожили враги.
— Работы Примаченко иванковцы вынесли по домам! Они не сгорели! Слава украинцам!!! Музей отстроим!!! — написала Татьяна Гончарова.
Ночью 24 февраля президент России Владимир Путин в видеообращении заявил о начале «специальной военной операции» против Украины. В ряде украинских городов прогремели взрывы – бронетехника российского агрессора нарушила госграницу Украины.
В связи с полномасштабным наступлением российской армии на территорию Украины Владимир Зеленский объявил о введении в стране военного положения.
Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный заявил, что президент Владимир Зеленский отдал приказ наносить максимальные потери оккупантам. Ситуация контролируемая, подчеркивают в Вооруженных силах.
В ночь с 25 на 26 февраля в Николаеве российский агрессор обстрелял аэропорт в Кульбакино, склад ГСМ и железнодорожный склад.
Утром 26 февраля советник главы Офиса президента Михаил Подоляк заявил, что на переговорах с Россией позиции будет диктовать Украина. Прошедшая ночь, по его словам, показала, что мы имеем преимущество.
Вечером 27 февраля украинская делегация начала готовиться к переговорам с Российской Федерацией на границе с Беларусью, в Гомельской области.
По состоянию на ночь 27-28 февраля, военные РФ продолжают штурмовать города Украины с неба и земли.
Там много эксклюзивной информации, которая не публикуется на сайте. Там наши журналисты проверяют, обрабатывают и оперативно публикуют всю информацию о ситуации в Николаеве и других регионах Украины в связи с российским вторжением.
Жители Иванкова спасли работы Марии Примаченко, хранившиеся в местном историко-краеведческом музее, сожженном русскими оккупантами.
Об этом пишет журналистка Татьяна Гончарова, пишет Новое время.
Ранее сообщалось, что культурное наследие художницы вместе с музеем уничтожили враги.
— Работы Примаченко иванковцы вынесли по домам! Они не сгорели! Слава украинцам!!! Музей отстроим!!! — написала Татьяна Гончарова.
Ночью 24 февраля президент России Владимир Путин в видеообращении заявил о начале «специальной военной операции» против Украины. В ряде украинских городов прогремели взрывы – бронетехника российского агрессора нарушила госграницу Украины.
В связи с полномасштабным наступлением российской армии на территорию Украины Владимир Зеленский объявил о введении в стране военного положения.
Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный заявил, что президент Владимир Зеленский отдал приказ наносить максимальные потери оккупантам. Ситуация контролируемая, подчеркивают в Вооруженных силах.
В ночь с 25 на 26 февраля в Николаеве российский агрессор обстрелял аэропорт в Кульбакино, склад ГСМ и железнодорожный склад.
Утром 26 февраля советник главы Офиса президента Михаил Подоляк заявил, что на переговорах с Россией позиции будет диктовать Украина. Прошедшая ночь, по его словам, показала, что мы имеем преимущество.
Вечером 27 февраля украинская делегация начала готовиться к переговорам с Российской Федерацией на границе с Беларусью, в Гомельской области.
По состоянию на ночь 27-28 февраля, военные РФ продолжают штурмовать города Украины с неба и земли.