Там много эксклюзивной информации, которая не публикуется на сайте. Там наши журналисты проверяют, обрабатывают и оперативно публикуют всю информацию о ситуации в Николаеве и других регионах Украины в связи с российским вторжением.
Уже шестой день в Украине продолжается война, которую начала Российская Федерация. Под огнем оказались практически все крупные города Украины. Под Киевом продолжаются ожесточенные бои, Харьков под обстрелами, блокируется Мариуполь и окружена Волноваха.
Вчера вечером, 28 февраля, российские оккупанты закрепились в Херсоне, на въездах в город установлены блок-посты противника, захвачен аэропорт.
Колонна российской техники, которая шла на Николаев, вчера вернулась к Херсону, который в итоге оказался окружен. В Николаевской области понимают планы противника, но какую-либо информацию смогут сообщить только после дополнительной проверки. В Николаеве продолжается работа по укреплению блок-постов и усилению территориальной обороны и ВСУ.
Обновляется
09:00 По состоянию на утро 1 марта, несмотря на оцепление вражескими войсками, Херсон остается под контролем Украины, сообщил городской голова Херсона Игорь Колыхаев в Facebook.
— Первый день весны. Херсон по-прежнему Украина, и это — первая добрая новость в это утро. С ночи мало что поменялось: город не обстреливали — и это второе хорошее сообщение, — отметил он.
Игорь Колыхаев добавил, что сейчас первоочередно занят хозяйственной работой.
— Я готов к выполнению своих прямых обязанностей. На сегодня задачей номер один остаётся контроль за работой магазинов, аптек и т.д. Весь городской функционал — в штатном режиме: уборка, вывоз мусора, транспорт, — добавил он.
08:40 Сегодня, 1 марта, в Николаеве продолжает работать электротранспорт. Состав уже вышел на маршруты, сообщили на предприятии «Николаевэлектротранс»
Маршруты троллейбусов:
Маршруты трамваев:
Ориентироваться на перемещение транспорта по городу можно с помощью мобильных приложений CityBus и EWay.
08:26 Компания Русал заявила о приостановке работы Николаевского глиноземного завода.
08:21 Вторжение России привело к появлению уже более полумиллиона беженцев из Украины, кроме того, по меньшей мере 160 тысяч были вынуждены стать внутриперемещенными лицами
Об этом заявил в ходе заседания Совета Безопасности ООН заместитель генсека по гуманитарным делам Мартин Гриффитс
08:19 По данным CNN, Белом доме ждут, что россияне введут блокаду Киева. И таким образом будут добиваться капитуляции.
08:15 Карта боевых действий на 28 февраля. Составитель - Институт изучений войны в США.
08:00 Доброе утро, Николаев! Фото мэра Александра Сенкевича
Там много эксклюзивной информации, которая не публикуется на сайте. Там наши журналисты проверяют, обрабатывают и оперативно публикуют всю информацию о ситуации в Николаеве и других регионах Украины в связи с российским вторжением.
Уже шестой день в Украине продолжается война, которую начала Российская Федерация. Под огнем оказались практически все крупные города Украины. Под Киевом продолжаются ожесточенные бои, Харьков под обстрелами, блокируется Мариуполь и окружена Волноваха.
Вчера вечером, 28 февраля, российские оккупанты закрепились в Херсоне, на въездах в город установлены блок-посты противника, захвачен аэропорт.
Колонна российской техники, которая шла на Николаев, вчера вернулась к Херсону, который в итоге оказался окружен. В Николаевской области понимают планы противника, но какую-либо информацию смогут сообщить только после дополнительной проверки. В Николаеве продолжается работа по укреплению блок-постов и усилению территориальной обороны и ВСУ.
Обновляется
09:00 По состоянию на утро 1 марта, несмотря на оцепление вражескими войсками, Херсон остается под контролем Украины, сообщил городской голова Херсона Игорь Колыхаев в Facebook.
— Первый день весны. Херсон по-прежнему Украина, и это — первая добрая новость в это утро. С ночи мало что поменялось: город не обстреливали — и это второе хорошее сообщение, — отметил он.
Игорь Колыхаев добавил, что сейчас первоочередно занят хозяйственной работой.
— Я готов к выполнению своих прямых обязанностей. На сегодня задачей номер один остаётся контроль за работой магазинов, аптек и т.д. Весь городской функционал — в штатном режиме: уборка, вывоз мусора, транспорт, — добавил он.
08:40 Сегодня, 1 марта, в Николаеве продолжает работать электротранспорт. Состав уже вышел на маршруты, сообщили на предприятии «Николаевэлектротранс»
Маршруты троллейбусов:
Маршруты трамваев:
Ориентироваться на перемещение транспорта по городу можно с помощью мобильных приложений CityBus и EWay.
08:26 Компания Русал заявила о приостановке работы Николаевского глиноземного завода.
08:21 Вторжение России привело к появлению уже более полумиллиона беженцев из Украины, кроме того, по меньшей мере 160 тысяч были вынуждены стать внутриперемещенными лицами
Об этом заявил в ходе заседания Совета Безопасности ООН заместитель генсека по гуманитарным делам Мартин Гриффитс
08:19 По данным CNN, Белом доме ждут, что россияне введут блокаду Киева. И таким образом будут добиваться капитуляции.
08:15 Карта боевых действий на 28 февраля. Составитель - Институт изучений войны в США.
08:00 Доброе утро, Николаев! Фото мэра Александра Сенкевича