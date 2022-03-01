Уже шестой день в Украине продолжается война, которую начала Российская Федерация. Под огнем оказались практически все крупные города Украины. Под Киевом продолжаются ожесточенные бои, Харьков под обстрелами, блокируется Мариуполь и окружена Волноваха.

Вчера вечером, 28 февраля, российские оккупанты закрепились в Херсоне, на въездах в город установлены блок-посты противника, захвачен аэропорт.

Колонна российской техники, которая шла на Николаев, вчера вернулась к Херсону, который в итоге оказался окружен. В Николаевской области понимают планы противника, но какую-либо информацию смогут сообщить только после дополнительной проверки. В Николаеве продолжается работа по укреплению блок-постов и усилению территориальной обороны и ВСУ.

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По состоянию на утро 1 марта, несмотря на оцепление вражескими войсками, Херсон остается под контролем Украины, сообщил городской голова Херсона Игорь Колыхаев в Facebook.

— Первый день весны. Херсон по-прежнему Украина, и это — первая добрая новость в это утро. С ночи мало что поменялось: город не обстреливали — и это второе хорошее сообщение, — отметил он.

Игорь Колыхаев добавил, что сейчас первоочередно занят хозяйственной работой.

— Я готов к выполнению своих прямых обязанностей. На сегодня задачей номер один остаётся контроль за работой магазинов, аптек и т.д. Весь городской функционал — в штатном режиме: уборка, вывоз мусора, транспорт, — добавил он.

Сегодня, 1 марта, в Николаеве продолжает работать электротранспорт. Состав уже вышел на маршруты, сообщили на предприятии «Николаевэлектротранс»

Маршруты троллейбусов:

3-я Слободская — микрорайон Намыв (с берегом);

ул. Строителей — Херсонское шоссе — просп. Богоявленский — просп. Мира — железнодорожный вокзал «Николаев-Пассажирский».

Маршруты трамваев:

№ 1 (по сокращенному маршруту «Яхт-клуб — 6-я Слободская»);

№ 3 (ЧСЗ — 10-я Военная);

№ 6 (Промзона — Центральный рынок).

Ориентироваться на перемещение транспорта по городу можно с помощью мобильных приложений CityBus и EWay.

Компания Русал заявила о приостановке работы Николаевского глиноземного завода.

Вторжение России привело к появлению уже более полумиллиона беженцев из Украины, кроме того, по меньшей мере 160 тысяч были вынуждены стать внутриперемещенными лицами

Об этом заявил в ходе заседания Совета Безопасности ООН заместитель генсека по гуманитарным делам Мартин Гриффитс

По данным CNN, Белом доме ждут, что россияне введут блокаду Киева. И таким образом будут добиваться капитуляции.

Карта боевых действий на 28 февраля. Составитель - Институт изучений войны в США.

Доброе утро, Николаев! Фото мэра Александра Сенкевича