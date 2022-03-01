Россия использует белорусские города в качестве перевалочного пункта для раненных и убитых оккупантов. Последние несколько дней в больницы города Мозырь поступают много «тяжелых» агрессоров.

Об этом написал финский журналист Петри Мякеля.

По данным СМИ, все местные больницы переориентировали на лечение раненых из армии РФ.

— В Мозырь из Украины везут тяжелораненых российских солдат. Местная больница полностью переполнена пострадавшими с выбитыми глазами и вывешенными кишками. Пункты сбора крови созданы в городе, чтобы справиться с возросшим спросом, — отмечает журналист.

Что произошло?

Ночью 24 февраля президент России Владимир Путин в видеообращении заявил о начале «специальной военной операции» против Украины. В ряде украинских городов прогремели взрывы – бронетехника российского агрессора нарушила госграницу Украины.

В связи с полномасштабным наступлением российской армии на территорию Украины Владимир Зеленский объявил о введении в стране военного положения.

Сразу после этого главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный заявил, что президент Владимир Зеленский отдал приказ наносить максимальные потери оккупантам. Ситуация контролируемая, подчеркивают в Вооруженных силах.

В ночь с 25 на 26 февраля в Николаеве российский агрессор обстрелял аэропорт в Кульбакино, склад ГСМ и железнодорожный склад. В результате боя украинских военных с российскими оккупантами 26 февраля возле Дома торговли «Южный буг» в Николаеве пострадали жилые дома и магазины. Украинские военные разбили российские танки и не допустили их дальнейшего наступления на город.

В пятницу, 28 февраля, состоялись переговоры украинской и российской делегаций о шагах по достижению мира. Советник главы Офиса Президента Михаил Подоляк сообщил, что по итогам переговоров был определен список тем, после чего делегации отправились в столицы для консультаций. В ближайшее время планируется еще одна встреча.

По состоянию на 1 марта оккупанты продолжают обстреливать жилые массивы городов и сел Украины.