Оккупант, который сам сдался в плен, заявил по телефону родственнику, что хочет остаться в Украине, потому что здесь лучше, чем в России.

Видеозапись разговора опубликовали на странице газеты "Слово Варвинщини" (Черниговская область).

Пленный позвонил своему родственнику, предположительно, брату и дал несколько наставлений.

— Могу сказать одно, ты в этом году в армию пойдешь, самое главное – либо вообще не иди, либо, Дань, если скажут куда-то ехать или еще что-то, бл**ть, пиши отказные, ну не надо, серьезно, - отметил он.

Парень также рассказал, что российская пропаганда по поводу «бандеровцев, который сами себя бомбят» — откровенная ложь.

— Нам, когда говорили в России, все это бл**ство, что здесь бандеровцы своих же бомбят... Знаешь, как тут на самом деле все происходи? Наши войска по городам херачат […] В Харькове наши войска бомбят, не украинские, а наши бомбят. Они по городам идут. Чтоб ты понимал, нас кинули здесь на**й, как свиней **ных, и делайте, че хотите. Если бы не подошел бы сам (сдаваться, - прим.), - отметил он.

Российский солдат также сказал, что с ним хорошо обращаются и удивился асфальтированным дорогам и уличному освещению в селах.

— Здесь люди хорошие, меня на машине довезли, меня умыли, куртку дали, я сытый, накормленный. Я могу сказать одно – все, что говорили нам, - это все пиз**жь […]. Здесь дороги по деревням – асфальт, освещение, все полностью есть. Б**, все, что по телеку показывают – это все пиз**жь […]. Б**, Дань, я тебе серьезно говорю, не знаю, вернусь ли я в Россию, я здесь по любому хочу остаться, потому что здесь намного лучше, чем у нас, - добавил он.

Что произошло?

Ночью 24 февраля президент России Владимир Путин в видеообращении заявил о начале «специальной военной операции» против Украины. В ряде украинских городов прогремели взрывы – бронетехника российского агрессора нарушила госграницу Украины.

В связи с полномасштабным наступлением российской армии на территорию Украины Владимир Зеленский объявил о введении в стране военного положения.

Сразу после этого главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный заявил, что президент Владимир Зеленский отдал приказ наносить максимальные потери оккупантам. Ситуация контролируемая, подчеркивают в Вооруженных силах.

В ночь с 25 на 26 февраля в Николаеве российский агрессор обстрелял аэропорт в Кульбакино, склад ГСМ и железнодорожный склад. В результате боя украинских военных с российскими оккупантами 26 февраля возле Дома торговли «Южный буг» в Николаеве пострадали жилые дома и магазины. Украинские военные разбили российские танки и не допустили их дальнейшего наступления на город.

В пятницу, 28 февраля, состоялись переговоры украинской и российской делегаций о шагах по достижению мира. Советник главы Офиса Президента Михаил Подоляк сообщил, что по итогам переговоров был определен список тем, после чего делегации отправились в столицы для консультаций. В ближайшее время планируется еще одна встреча.

По состоянию на 1 марта оккупанты продолжают обстреливать жилые массивы городов и сел Украины.