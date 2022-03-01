Утром в районе Березнеговатого Николаевской области ситуация нестабильная. Была замечена колонна тяжелой техники со стороны Снигирёвки и села Калининское на границе с Херсонской областью.

Об этом сообщает глава Березнеговатской громады Сергей Бойко.

По его словам, вся техника движется в направлении поселка Калиновское Херсонской области. Часть уже повернула на Снигиревку. Также по оперативным данным часть техники движется в сторону станции Березнеговатая.

Глава Березнеговатской громады призвал местных жителей не покидать дома без чрезвычайной необходимости.

Что произошло?

Ночью 24 февраля президент России Владимир Путин в видеообращении заявил о начале «специальной военной операции»против Украины. В ряде украинских городов прогремели взрывы – бронетехника российского агрессора нарушила госграницуУкраины.

В связи с полномасштабным наступлением российской армии на территорию Украины Владимир Зеленский объявил о введении в стране военного положения.

Сразу после этого главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный заявил, что президент Владимир Зеленский отдал приказ наносить максимальные потери оккупантам. Ситуация контролируемая, подчеркивают в Вооруженных силах.

В ночь с 25 на 26 февраля в Николаеве российский агрессор обстрелял аэропорт в Кульбакино, склад ГСМ и железнодорожный склад. В результате боя украинских военных с российскими оккупантами 26 февраля возле Дома торговли «Южный буг» в Николаеве пострадали жилые дома и магазины. Украинские военные разбили российские танки и не допустили их дальнейшего наступления на город.

В понедельник, 28 февраля, состоялись переговоры украинской и российской делегаций о шагах по достижению мира. Советник главы Офиса Президента Михаил Подоляк сообщил, что по итогам переговоров был определен список тем, после чего делегации отправились в столицы для консультаций. В ближайшее время планируется еще одна встреча.