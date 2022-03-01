Николаевские предприятия не остаются в стороне и в этот трудный для страны период помогают оборонять город. Трудовые коллективы «Заря»-«Машпроект» и «Судостроительный завод «Океан» приступили к изготовлению противотанковых заграждений.

Как сообщили на предприятие «Заря»-«Машпроект», они уже изготовили более 50 единиц противотанковых «ежей». В их изготовлении задействовано сразу несколько бригад.

— Мы сделали уже более 50 ежей. Два цеха предприятия постоянно работают на их изготовление. Из всех подразделений сносим металл, пригодный для этих целей: швеллер, балку, тавр. Постоянно работают несколько бригад. Это то, что мы сегодня можем быстро сделать, для этого у нас есть и материалы и производственные возможности. Нашему городу мы также предоставляем транспорт для решения задач по грузоперевозкам, — сообщил генеральный директор предприятия Алексей Жуковец.

В свою очередь директор по производству ООО «Судостроительный завод «Океан» Андрей Фатьянов отметил, что они изготовили уже около 70 таких «ежей», а также помогают развозить мешки для укреплений

— Не остаёмся в стороне и в этот трудный для страны период помогаем оборонять город. Оставайтесь дома и берегите себя! Надеемся на скорейшее прекращение войны и восстановление мира в Украине, — отметил Андрей Фатьянов.

Что произошло?

Ночью 24 февраля президент России Владимир Путин в видеообращении заявил о начале «специальной военной операции» против Украины. В ряде украинских городов прогремели взрывы – бронетехника российского агрессора нарушила госграницу Украины.

В связи с полномасштабным наступлением российской армии на территорию Украины Владимир Зеленский объявил о введении в стране военного положения.

Сразу после этого главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный заявил, что президент Владимир Зеленский отдал приказ наносить максимальные потери оккупантам. Ситуация контролируемая, подчеркивают в Вооруженных силах.

В ночь с 25 на 26 февраля в Николаеве российский агрессор обстрелял аэропорт в Кульбакино, склад ГСМ и железнодорожный склад. В результате боя украинских военных с российскими оккупантами 26 февраля возле Дома торговли «Южный буг» в Николаеве пострадали жилые дома и магазины. Украинские военные разбили российские танки и не допустили их дальнейшего наступления на город.

В пятницу, 28 февраля, состоялись переговоры украинской и российской делегаций о шагах по достижению мира. Советник главы Офиса Президента Михаил Подоляк сообщил, что по итогам переговоров был определен список тем, после чего делегации отправились в столицы для консультаций. В ближайшее время планируется еще одна встреча.