В результате обстрела Николаева, который российские военные открыли рано утром 7 марта, в городе пострадало свыше 60 домов. Очень много раненных, есть погибшие.

Об этом во время своего эфира в социальных сетях рассказал мэр Николаева Александр Сенкевич, - пишут НикВести.

Городской голова отметил, что против николаевцев применили запрещенные в мире кассетные бомбы.

— Количество домов, которые пострадали от ночной бомбардировки, превышает 60. В мире кассетные бомбы запрещены для использования. Большинство бомб, которые с утра упали на Николаев, были кассетными…Они используют для того, чтобы убивать людей. Такими снарядами никто не бомбит дома, их задача - взорваться в воздухе и убить как можно больше живой силы. Эти снаряды использовали на николаевцах не для того, чтобы нас от чего-то защитить, а просто чтобы нас убить. Если у кого-то еще есть иллюзии по поводу того, что здесь делают российские военные - пожалуйста, - рассказал городской голова.

Одна из ракет попала в зоопарк, животные не попали.

Также разрушена новая детская площадка на Херсонском шоссе

—.Очень много сегодня было пострадавших от этого ночного обстрела. Это произошло не днем и без предупреждения, а ночью и по жилых районах: ЮТЗ, Космонавтов, Ингульский район, Терновка, Северный. Очень много раненных, есть погибшие, - сообщил Александр Сенкевич.

Мэр Николаева рассказал, что один из снарядов попал в 79-ю бригаду, фактически уничтожив одну из казарм. Есть 4 погибших в казарме, еще 7 считаются пропавшими без вести. Сегодня силами городской коммунальной техники и ГСЧС проводится разбор и ремонт этих домов.

Много николаевцев остались без крыши над головой, особенно это касается жителей микрорайона Кульбакино.

— Оттуда мы вывезли людей, их расселили. Часть из них уехала к родственникам, 43 человека поселили в детсаду. 10 из них - дети и один человек с инвалидностью, - сказал Александр Сенкевич.

В 3-й городской больнице (Дубки) из-за обстрела повылетали стекла в окнах. Частично их уже закрыли пленкой.

Какая ситуация в Украине?

Ночью 24 февраля президент РФ Владимир Путин заявил о начале «специальной военной операции» против Украины. В ряде украинских городов прогремели взрывы – российские войска нарушили украинскую госграницу. В Украине ввели военное положение.

В Генштабе сообщили о потерях российских оккупантов с 24 февраля по 6 марта: более 11 000 человек, 285 танков, 985 боевых бронированных машин, 109 артиллерийских систем, 21 средство ПВО, 44 самолета, 48 вертолетов и т. д. Данные уточняются.

По предварительным данным, за 10,5 дней войны от обстрелов российской армии в Украине погибли 38 детей и пострадал 71 ребенок.

В настоящее время НАТО отказывается закрыть небо над Украиной, чтобы предотвратить бомбардировку российской авиацией украинских городов. В Альянсе считают, что так они вступят в конфликт с РФ. В то же время такую позицию критикуетпрезидент Владимир Зеленский.

Уже состоялись несколько этапов переговоров украинской и российской делегаций о шагах по достижению мира. Хотя о нужных Украине результатах стороны не договорились, они пришли к общему решению по организации гуманитарных коридоров. Однако 5 марта оккупанты нарушили эти договоренности, продолжив обстрелы по жилой инфраструктуре Волновахи и Мариуполя.

Что в Николаеве?

На второй день войны, 25 февраля, оккупанты обстреляли военную инфраструктуру и жилые дома Николаева. Оккупант зашел в город, однако украинским защитникам удалось отразить атаку. После чего Николаев занял оборону.

С начала войны украинские военные практически каждый день отражают атаки российских оккупантов. Они ликвидируют колонны вражеской техники, сбивают российские самолеты и берут в плен оккупантов. Российские оккупанты пытались взять Снигиревку, Вознесенск, Баштанку, однако безуспешно.

Утром 5 марта оккупанты обстреляли Радсад из «Градов», а вечером ударили по Николаеву из «Смерчей». Мэр Александр Сенкевич рассказал о потерях: за день раненых среди военных – 14 человек, гражданских – 16. Погибло 2 военных и 1 гражданский.

На сегодняшний день российские войска находятся на территории Харьковской области и стреляют «Градами» и «Смерчами» по Николаеву. В 05:00 7 марта николаевцы проснулись от звуков российских обстрелов. Враг целился в жилые дома города. В ГСЧС сообщили о 5 пожарах в жилом секторе и на государственном предприятии «Зоря»-«Машпроект».