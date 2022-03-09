Российская армия этой ночью пыталась зайти в Ирпень, но неудачно – защитники отразили атаку. По Борисполю вечером ударили ракетами. Одну ракету уничтожили, одна попала в техническое здание аэропорта. Есть раненые.

За ночь в области было несколько тревог авиаударов, с горячих точек Киевской области готовится эвакуация, говорится в распространенной пресс-центром ОПУ сводке от областных голов по состоянию на 8 утра.

По Житомирской области вечером и ночью было два авиаудара. В областном центре разрушили общежитие, также попали в одно из предприятий города – эта информация уточняется. От вражеской бомбардировки города Малин погибли 9 человек, разрушены частные дома.

В Запорожской области враг пытается возобновить наступление, совершает перегруппировку войск. Основные усилия оккупантов сосредотачиваются на создании условий для захвата, но темпы продвижения снижены, личный состав оккупанта деморализован.

За ночь и утро были постоянные воздушные тревоги в Чернигове, Нежине, Остере, Десне. Оборонительные бои на подступах к Чернигову. Ночью российская армия обстреливала окрестности Чернигова, по предварительным данным, были пожары в 10 жилых домах.

На Сумщине ночь прошла тихо, кроме города Ахтырка и его района. Их снова бомбила российская авиация, пока нет связи.

Всю ночь продолжались переговоры по «зеленому коридору» из Сум и предварительно его открыли. Два этапа эвакуации из Сум завершились успешно. 5 тысяч человек и 1 тысяча частных автомобилей в безопасности. Вторая колонна ночью прибыла в Полтаву. Большинство эвакуированных – наши женщины и дети, а также иностранцы из Индии, Китая, Турции. Из Полтавы люди поехали по железной дороге на запад. Тем, кто захотел остаться, предоставлено убежище.

Полтавщина ночь была спокойной, утром воздушная тревога в Лубнах.

В Донецкой области ситуация остается сложной. В Краматорске воздушная тревога. По Мариуполю – гуманитарный груз не поступил. Россияне бомбили авиацией здание Красного Креста – международного и нашего украинского. В городе нет ничего – воды, электричества, газа, еды, лекарств.

Волноваха – стабильно плохо. Там идут сражения с врагом, но России не удалось ее оккупировать. Оставшаяся часть области более-менее нормально. Только в Новолуганском – обстрелы, поврежден газопровод, дома. О жертвах еще не сообщали – нет возможности обследовать.

Луганщина – обстрелы Северодонецка, Рубежного и Кременной, пожары в жилом секторе в результате попадания снарядов. Отсутствует газ, частично вода и свет. Практически нет Интернета и связи. Люди переходят на национальный роуминг. Вчера днем был мощный обстрел Северодонецка. 8 марта по ул. 8 марта погиб гражданский человек.

Харьков держит оборону, активных наступательных действий не было, ночью была единичная атака окраин города с воздуха. Поймали еще одного диверсанта. Продолжаются бои в Изюме, в Чугуеве и Дергачах есть попадание снарядов в жилые дома.

Закарпатье, Кировоградщина, Волынь, Ровенщина, Винницкая, Тернопольская, Черкассы, Львовщина, Черновцы, Ивано-Франковск, Одесса, Днепр – спокойно, Херсонщина, Хмельницкая – относительно спокойно, Николаевщина держит оборону.

Какая ситуация в Украине?

Ночью 24 февраля президент РФ Владимир Путин заявил о начале «специальной военной операции» против Украины. В ряде украинских городов прогремели взрывы – российские войска нарушили украинскую госграницу. В Украине ввели военное положение.

В Генштабе сообщили о потерях российских оккупантов с 24 февраля по 6 марта: более 11 000 человек, 285 танков, 985 боевых бронированных машин, 109 артиллерийских систем, 21 средство ПВО, 44 самолета, 48 вертолетов и т. д. Данные уточняются.

По предварительным данным, за 10,5 дней войны от обстрелов российской армии в Украине погибли 38 детей и пострадал 71 ребенок.

В настоящее время НАТО отказывается закрыть небо над Украиной, чтобы предотвратить бомбардировку российской авиацией украинских городов. В Альянсе считают, что так они вступят в конфликт с РФ. В то же время такую позицию критикует президент Владимир Зеленский.

Уже состоялось три этапа переговоров украинской и российской делегаций о шагах по достижению мира. Хотя о нужных Украине результатах стороны не договорились, они пришли к общему решению по организации гуманитарных коридоров. Однако оккупанты нарушили эти договоренности, продолжив обстрелы по жилой инфраструктуре Волновахи и Мариуполя.

Что в Николаеве?

На второй день войны, 25 февраля, оккупанты обстреляли военную инфраструктуру и жилые дома Николаева. Оккупант зашел в город, однако украинским защитникам удалось отразить атаку. После чего Николаев занял оборону.

С начала войны украинские военные практически каждый день отражают атаки российских оккупантов. Они ликвидируют колонны вражеской техники, сбивают российские самолеты и берут в плен оккупантов. Российские оккупанты пытались взять Снигиревку, Вознесенск, Баштанку, однако безуспешно.

Утром 5 марта оккупанты обстреляли Радсад из «Градов», а вечером ударили по Николаеву из «Смерчей». Мэр Александр Сенкевич рассказал о потерях: за день раненых среди военных – 14 человек, гражданских – 16. Погибло 2 военных и 1 гражданский.

На сегодняшний день российские войска находятся на территории Херсонской области и стреляют «Градами» и «Смерчами» по Николаеву. В 05:00 7 марта николаевцы проснулись от звуков российских обстрелов. Враг целился в жилые дома города. В ГСЧС сообщили о 5 пожарах в жилом секторе и на государственном предприятии «Зоря»-«Машпроект».

Вечером 8 марта глава областной военной администрации Виталий Ким сообщил, что российские войска собирают силы и направляются к Николаеву. По его сведениям, первостепенная задача оккупантов — взять Николаев в кольцо и заблокировать дороги к нему.

В то же время в некоторых селах Витовского и Баштанского районов из-за боевых действий произошла гуманитарная катастрофа — люди больше недели живут без электричества и газа.