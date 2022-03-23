Около 10 дней назад в селе Христофоровка украинские разведчики уничтожили из гранатомета УАЗ с российскими оккупантами. Украинский воин попал в него с расстояния 30 метров.

Об этом на своей странице в Facebook написал журналист Юрий Бутусов.

— В селе Христофоровка Николаевской области стал свидетелем небольшого боя, о результатах которого хочу сообщить пока неизвестным мне украинским героям. Приблизительно десять дней назад неизвестное подразделение украинских разведчиков заехало в село Христофоровка на двух пикапах. В тот момент в этом районе было сосредоточение русских войск. Несколько наших бойцов заняли позицию на окраине села, и в этот момент на дороге показались российские УАЗы в сопровождении бронеавтомобиля «Тигр». Неизвестный украинский воин хладнокровно дождался приближения УАЗа и попал в него из гранатомета с расстояния метров 30. Машина взорвалась. Наши воины сели в свой пикап, а русский «Тигр» попытался их догнать, но тщетно. После этого русский танк обстрелял сельскую школу. Наши разведчики сумели оторваться от преследования, — написал Юрий Бутусов.

Юрий Бутусов также рассказал, что сразу же после боя местные крестьяне закопали тела трех русских солдат.

— На месте боя крестьяне очень быстро зарыли трех русских военных. В машине у них были средства связи и продукты. Разрывать захоронения я не стал, достаточно, что на одном из трупов нашел вот такой жетон с номером. Хочу просто сообщить нашим героям о результатах их выстрела, — написал Юрий Бутусов.

Какая ситуация в Николаеве?

Ночью 24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о начале «специальной военной операции» против Украины. Российские войска нарушили украинскую госграницу. В Николаеве и других украинских городах прогремели взрывы, а Украине ввели военное положение.

С начала войны Николаев находится в обороне. Оккупанты продолжают обстреливать военную инфраструктуру, жилые дома, а также просто беспорядочно обстреливают город. В частности, оккупанты нанесли ракетный удар по казарме с украинскими защитниками в Николаеве.

Россияне пытались взять Николаев в кольцо, однако безуспешно. Украинские защитники практически каждый день отражают атаки оккупантов. Они ликвидируют колонны вражеской техники, сбивают российские самолеты и берут в плен оккупантов.

Сегодня россияне обстреливают Николаева со стороны Кропивницкого и со стороны Херсона из систем залпового огня «Град» и «Смерч», в том числе с кассетными боеприпасами. Россияне обстреляли государственное предприятие «Зоря»-«Машпроект», гостиницу «Ингул», психиатрическую больницу, нанесли повреждения объектам морской инфрастуктуры – заводу «Океан» и морпорту.

Есть пострадавшие и погибшие среди мирного населения города. Так, в результате российских обстрелов Николаева только 13 марта погибли 9 человек.

После того как в Николаев пришло подкрепление ВСУ, они совершили ряд успешных атак по позициям российских войск 10 марта. Оборона Николаева успешно атаковала оккупантов в Чернобаевке Херсонской области и теперь колонна российской техники отодвинулась за Днепр. Всего за двое суток на николаевском направлении украинские защитники убили больше 200 мобилизованных из ДНР оккупантов, другие отказывают принимать участие в боевых действиях.

Успешные действия украинских подразделений на изюмском и николаевском направлениях заметили в Минобороны США. Там пришли к заключению, что ВСУ могут идти в контрнаступление и способны «возвращать территории», временно занятые ВС РФ.