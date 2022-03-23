65-летней жительнице Николаева сообщено о подозрении в государственной измене. Женщина передавала оккупантам информацию о размещении воинских частей Вооруженных сил Украины, терробороны и другие сведения.

Об этом сообщили в прокуратуре Николаевской области.

— По данным следствия, женщина еще в начале 2020 года, не воспринимая государственные власти в Украине и исповедуя идеи пророссийской направленности, вступила в преступный сговор с представителем Главного разведывательного управления Генерального штаба вооруженных сил РФ с целью оказания помощи в проведении подрывной деятельности против Украины, — говорится в сообщении.

Подозреваемая в период с июля 2021 по январь 2022 года собирала и через Telegram передавала представителю спецслужбы РФ информацию о расположении воинских частей Вооруженных сил Украины на территории Николаева и области, в частности передала координаты расположения военно-морской базы ВСУ в Очакове, военных комиссариатов, штаба территориальной обороны ВС Украины с фотоизображениями отдельных ее участников, сведения о деятельности сил территориальной обороны, местонахождении общественных и националистических партий.

Также она посылала сведения о руководителях учреждений, предприятий, организаций, которые в случае смены власти на русский, смогут возглавить регион, и лиц, которые смогут организовать и принять участие в массовых мероприятиях в поддержку новой российской власти.

23 марта подозреваемой избрана мера пресечения в виде домашнего ареста сроком до 21мая с запретом покидать место жительства в период времени с 14:00 часов до 10:00 часов следующего дня.

Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком от двенадцати до пятнадцати лет с конфискацией имущества.

Какая ситуация в Николаеве?

Ночью 24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о начале «специальной военной операции» против Украины. Российские войска нарушили украинскую госграницу. В Николаеве и других украинских городах прогремели взрывы, а Украине ввели военное положение.

С начала войны Николаев находится в обороне. Оккупанты продолжают обстреливать военную инфраструктуру, жилые дома, а также просто беспорядочно обстреливают город. В частности, оккупанты нанесли ракетный удар по казарме с украинскими защитниками в Николаеве.

Россияне пытались взять Николаев в кольцо, однако безуспешно. Украинские защитники практически каждый день отражают атаки оккупантов. Они ликвидируют колонны вражеской техники, сбивают российские самолеты и берут в плен оккупантов.

Сегодня россияне обстреливают Николаева со стороны Кропивницкого и со стороны Херсона из систем залпового огня «Град» и «Смерч», в том числе с кассетными боеприпасами. Россияне обстреляли государственное предприятие «Зоря»-«Машпроект», гостиницу «Ингул», психиатрическую больницу, нанесли повреждения объектам морской инфрастуктуры – заводу «Океан» и морпорту.

Есть пострадавшие и погибшие среди мирного населения города. Так, в результате российских обстрелов Николаева только 13 марта погибли 9 человек.

После того как в Николаев пришло подкрепление ВСУ, они совершили ряд успешных атак по позициям российских войск 10 марта. Оборона Николаева успешно атаковала оккупантов в Чернобаевке Херсонской области и теперь колонна российской техники отодвинулась за Днепр. Всего за двое суток на николаевском направлении украинские защитники убили больше 200 мобилизованных из ДНР оккупантов, другие отказывают принимать участие в боевых действиях.

Успешные действия украинских подразделений на изюмском и николаевском направлениях заметили в Минобороны США. Там пришли к заключению, что ВСУ могут идти в контрнаступление и способны «возвращать территории», временно занятые ВС РФ.