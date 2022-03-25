В четверг, 24 марта, российские захватчики обстреляли Снигиревку и практически полностью разрушили здание местной гимназии.

Об этом на своей странице в Facebook сообщила директор учреждения Наталья Пастухова.

— Мои родные и дорогие выпускники Снигиревской школы 2 и гимназии! Сегодня 24 марта «русский мир» преподнёс нам ужасный подарок. Во время ночного обстрела наша любимая, теплая, прекрасная школа была практически разрушена. Пробита крыша и стена во внутреннем дворе, разбиты стекла, выбиты двери. Только чудо может её оживить. Я не плакала, когда это всё увидела. Я собирала то, что можно собрать, заметала сотни килограммов стекла, отдавала какие-то распоряжения... И думала, что вот так по сломанному цветку, по стеклышку уходит наше детство, радость, счастье. Уходит та часть моей жизни, которая делала меня счастливой. Я любила детей, которых учила, уважала родителей, которые доверяли мне своих детей. Я имела честь девятнадцать лет руководить самым лучшим коллективом, какой только можно пожелать. Я старалась делать свою работу на совесть, — написала она.

Наталья Пастухова также добавила, что в захваченном оккупантами городе по-прежнему нет света и связи.

— Я пишу этот пост, но вряд ли кто из жителей Снигиревки его прочтёт, потому что у нас уже много дней нет света, нет связи. Но не могу не писать. Просто сердце разрывается от боли. Сколько сделано! Сколько было планов! И все рухнуло... Но!!! Я горжусь своими мальчиками, которые пошли защищать наш город, родителями, которые им это позволили, учителями, которые помогли им стать достойными людьми. И вот теперь я плачу. Хотя верю, что и на нашей улице будет праздник! — добавила она.

Какая ситуация в Николаеве?

Ночью 24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о начале «специальной военной операции» против Украины. Российские войска нарушили украинскую госграницу. В Николаеве и других украинских городах прогремели взрывы, а Украине ввели военное положение.

С начала войны Николаев находится в обороне. Оккупанты продолжают обстреливать военную инфраструктуру, жилые дома, а также просто беспорядочно обстреливают город. В частности, оккупанты нанесли ракетный удар по казарме с украинскими защитниками в Николаеве.

Россияне пытались взять Николаев в кольцо, однако безуспешно. Украинские защитники практически каждый день отражают атаки оккупантов. Они ликвидируют колонны вражеской техники, сбивают российские самолеты и берут в плен оккупантов.

Сегодня россияне обстреливают Николаева со стороны Кропивницкого и со стороны Херсона из систем залпового огня «Град» и «Смерч», в том числе с кассетными боеприпасами. Россияне обстреляли государственное предприятие «Зоря»-«Машпроект», гостиницу «Ингул», психиатрическую больницу, нанесли повреждения объектам морской инфрастуктуры – заводу «Океан» и морпорту.

Есть пострадавшие и погибшие среди мирного населения города. Так, в результате российских обстрелов Николаева только 13 марта погибли 9 человек.

После того как в Николаев пришло подкрепление ВСУ, они совершили ряд успешных атак по позициям российских войск 10 марта. Оборона Николаева успешно атаковала оккупантов в Чернобаевке Херсонской области и теперь колонна российскойтехники отодвинулась за Днепр. Всего за двое суток на николаевском направлении украинские защитники убили больше 200мобилизованных из ДНР оккупантов, другие отказывают принимать участие в боевых действиях.

Успешные действия украинских подразделений на изюмском и николаевском направлениях заметили в Минобороны США. Там пришли к заключению, что ВСУ могут идти в контрнаступление и способны «возвращать территории», временно занятые ВС РФ.