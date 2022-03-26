Снаряды реактивных систем залпового огня «Смерч», которыми российские войска 24 марта обстреляли село Явкино Баштанской громады Николаевщины, попали в социальные объекты, детскую площадку, жилые дома и машины.

Последствия обстрелов показал староста Явкинского округа Александр Коврыга.

Он отметил, что снаряды прилетели в жилые дома, школу, амбулаторию, здание старостата. 22 снаряда упали на детскую площадку. Как сообщалось, трое мирных жителей погибли, 13 получили ранения.

По его словам, обстрел начался в то время, когда большое количество жителей собрались в центре села, чтобы зарядить мобильные телефоны.

«24 марта 2022 года в Явкино запомнится на всю жизнь. К сожалению, днем траура. В этот день в 12:25 российской армией из модификации РСЗВ «Смерч» были расстреляны мирные жители села Явкино. Трое погибли. 13 раненых. Все мирные жители. Снаряды прилетели по жилым домам, школе, амбулатории, старостату, 22 снаряда на детскую площадку. Именно в этот момент люди в центре села заряжали телефоны и получали гуманитарную помощь. Нет прощения этим подонкам. Они за все заплатят!», — отметил Александр Коврыга.

Какая ситуация в Николаеве?

Ночью 24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о начале «специальной военной операции» против Украины. Российские войска нарушили украинскую госграницу. В Николаеве и других украинских городах прогремели взрывы, а Украине ввели военное положение.

С начала войны Николаев находится в обороне. Оккупанты продолжают обстреливать военную инфраструктуру, жилые дома, а также просто беспорядочно обстреливают город. В частности, оккупанты нанесли ракетный удар по казарме с украинскими защитниками в Николаеве.

Россияне пытались взять Николаев в кольцо, однако безуспешно. Украинские защитники практически каждый день отражают атаки оккупантов. Они ликвидируют колонны вражеской техники, сбивают российские самолеты и берут в плен оккупантов.

Сегодня россияне обстреливают Николаева со стороны Кропивницкого и со стороны Херсона из систем залпового огня «Град» и «Смерч», в том числе с кассетными боеприпасами. Россияне обстреляли государственное предприятие «Зоря»-«Машпроект», гостиницу «Ингул», психиатрическую больницу, нанесли повреждения объектам морской инфрастуктуры – заводу «Океан» и морпорту.

Есть пострадавшие и погибшие среди мирного населения города. Так, в результате российских обстрелов Николаева только 13 марта погибли 9 человек.

После того как в Николаев пришло подкрепление ВСУ, они совершили ряд успешных атак по позициям российских войск 10 марта. Оборона Николаева успешно атаковала оккупантов в Чернобаевке Херсонской области и теперь колонна российскойтехники отодвинулась за Днепр. Всего за двое суток на николаевском направлении украинские защитники убили больше 200мобилизованных из ДНР оккупантов, другие отказывают принимать участие в боевых действиях.

Успешные действия украинских подразделений на изюмском и николаевском направлениях заметили в Минобороны США. Там пришли к заключению, что ВСУ могут идти в контрнаступление и способны «возвращать территории», временно занятые ВС РФ.

24 марта Президент Украины Владимир Зеленский присвоил Николаеву звание города-героя.