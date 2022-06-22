По состоянию на 17:00 22 июня спасатели продолжают тушить пожар на одном из промышленных предприятий Николаева после ракетного удара оккупантами.

Об этом сообщили в Главном управлении ГСЧС в Николаевской области.

— Оккупанты «демилитаризировали» резервуар с подсолнечным маслом, который, видимо, очень угрожал национальной безопасности РФ, – сказано в сообщении.

По состоянию на 17:00 работают 74 пожарных, 21 единица основной и специальной техники. Ориентировочная площадь пожара 300 квадратных метров. Информация о пострадавших уточняется.

Как сообщалось, российские войска сегодня, 22 июня, нанесли удар по Николаеву управляемыми ракетами. На двух частных предприятиях, где хранились горюче-смазочные материалы, возник пожар. К его ликвидации привлекли 17 единиц спецтехники и 64 пожарных.

Мэр Николаева Александр Сенкевич сообщил, что на территории частного предприятия хранились горюче-смазочные материалы. Пожар, который там возник, потушить, фактически невозможно.