За прошедшую ночь войска РФ шесть раз ударили по Криворожскому району. Часть снарядов попали в жилые кварталы Апостолового, в результате обстрела ранены два человека.

Об этом сообщает в Telegram главп Днепропетровской ОВА Валентина Резниченко.

Также зафиксировано разрушение жилья, город частично остался без электричества и воды. После артудара на улицах и во дворах остались кассетные боеприпасы. Спасатели увели людей в безопасные места, в настоящее время работают пиротехники. К утру уже обнаружено 16 кассетных элементов.

Напомним, российские войска 22 июня нанесли удар по Николаеву управляемыми ракетами. На двух частных предприятиях, где хранились горюче-смазочные материалы, возник пожар. К его ликвидации привлекли 17 единиц спецтехники и 64 пожарных.

Мэр Николаева Александр Сенкевич сообщил, что на территории частного предприятия хранились горюче-смазочные материалы. Пожар, который там возник, потушить, фактически невозможно.