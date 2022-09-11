Вооруженные силы Украины в Харьковской области прорвали линии оккупантов на глубину до 70 километров. Ожидается, что украинские силы могут полностью освободить Изюм уже через 48 часов.

Об этом свидетельствуют данные Института изучения войны (ISW).

— Украинские войска прорвали российские линии на глубину до 70 километров в некоторых местах и захватили более 3000 квадратных километров территории за последние пять дней с 6 сентября — это больше территории, чем российские войска захватили во всех операциях с апреля, — говорится в сообщении.

По данным международных аналитиков, украинское контрнаступление в Харьковской области разгромляет российские войска и разрушает ось российского направления на северный Донбасс.

Указано, что российские войска не проводят контролируемый вывод войск и поспешно бегут из юго-восточной Харьковской области во избежание окружения вокруг Изюма.

— Раньше российские войска ослабляли северную ось Донбасса, передислочивая подразделения из этого района на юг Украины, усложняя усилия по замедлению украинского наступления или, как минимум, развертыванию прикрытия для отступления, — обращают внимание аналитики.

Впрочем, теперь украинские отвоевания, как отмечают ISW, не ограничиваются только районом Изюма.

Предполагается, что украинские войска освободили Большой Бурлук 10 сентября, что позволит разместить силы Украины в пределах 15 километров от международной границы.

— Украинские войска, скорее всего, освободят город Изюм в ближайшие 48 часов, если они этого еще не сделали. Увольнение Изюма станет самым значительным украинским военным достижением с момента победы в битве за Киев в марте. Это устранило бы российское наступление на северо-западе Донецкой области вдоль автомагистрали E40, которую российские военные пытались использовать для обгона украинских позиций вдоль линии Славянск – Краматорск, – объясняют в ISW.

Аналитики добавляют, что успешное окружение убегающих из Изюма россиян приведет к уничтожению или захвату значительных сил оккупантов и усугубит проблемы армии РФ и морального духа.

Между тем, ISW обращают внимание и на проблемы россиян в «эвакуации», указывая на то, что украинские силы по крайней мере частично закрывают котел в некоторых районах.

Как сообщалось, за последние дни от российской оккупации освобождены около двух тысяч квадратных километров украинской территории.