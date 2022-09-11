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За последние дни от российской оккупации освобождены около двух тысяч квадратных километров украинской территории.
Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ.
— Наши подразделения зашли в Купянск, идет освобождение населенных пунктов Купянского и Изюмского районов Харьковской области, — говорится в сообщении.
В ответ на успешные действия Вооруженных Сил Украины российские захватчики проводят «контрмеры».
— В населенных пунктах, на временно захваченных территориях Харьковской и Херсонской областей, оккупанты усиливают административно-полицейский режим, запрещается въезд и выезд из населенных пунктов, введен комендантский час. В Херсоне проведен обыск жилых помещений микрорайона Восточный, из которых виден Антоновский мост. Местных жителей Каховки и Казацкого российские военные предупредили об открытии огня на поражение в случае их приближения к переправам, — сообщает Генштаб.
В то же время, силы обороны в очередной раз отразили атаки противника в районах населенных пунктов Сосновка, Майорск, Николаевка Вторая, Зайцево, Веселая Долина, Соледарь, Бахмут, Пески, Первомайское и Новомихайловка.
Вчера вечером стало известно, что украинские военные уже находятся в окрестностях Лисичанска Луганской области. Подробности пока не разглашаются.
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За последние дни от российской оккупации освобождены около двух тысяч квадратных километров украинской территории.
Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ.
— Наши подразделения зашли в Купянск, идет освобождение населенных пунктов Купянского и Изюмского районов Харьковской области, — говорится в сообщении.
В ответ на успешные действия Вооруженных Сил Украины российские захватчики проводят «контрмеры».
— В населенных пунктах, на временно захваченных территориях Харьковской и Херсонской областей, оккупанты усиливают административно-полицейский режим, запрещается въезд и выезд из населенных пунктов, введен комендантский час. В Херсоне проведен обыск жилых помещений микрорайона Восточный, из которых виден Антоновский мост. Местных жителей Каховки и Казацкого российские военные предупредили об открытии огня на поражение в случае их приближения к переправам, — сообщает Генштаб.
В то же время, силы обороны в очередной раз отразили атаки противника в районах населенных пунктов Сосновка, Майорск, Николаевка Вторая, Зайцево, Веселая Долина, Соледарь, Бахмут, Пески, Первомайское и Новомихайловка.
Вчера вечером стало известно, что украинские военные уже находятся в окрестностях Лисичанска Луганской области. Подробности пока не разглашаются.