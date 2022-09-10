Украинские военные уже находятся в окрестностях Лисичанска Луганской области. Подробности пока не разглашаются.

Об этом глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай рассказал « Общественному ».

Тем временем в своем телеграмм-канале Сергей Гайдай также намекнул на операцию по освобождению Лисичанска.

«Лисичанск. Великолепный украинский город! Ох и работы будет по восстановлению», – написал он.

Напомним, президент Владимир Зеленский сообщил, что украинские силы освободили в Харьковской области более 30 населенных пунктов.

Накануне Владимир Зеленский сообщал, что с 1 сентября ВСУ освободили от российских оккупантов более тысячи квадратных километров территории Украины и десятки населенных пунктов. Известно, что ВСУ подняли флаг Украины в Балаклее, Волоховом Яру, Ивановке, Борщевке и Шевченковском.

Украинские военные отразили штурм врага вблизи ряда населенных пунктов. В то же время ВСУ ведут успешное контрнаступление на Харьковском направлении — за 3 дня воины продвинулись на 50 километров.

Пресссекретарь президента РФ Владимира Путина Дмитрий Песков отказался комментировать освобождение Вооруженными силами Украины города Балаклея Харьковской области.

Об успехах украинской армии уже однозначно высказывались со стороны Госдепа США.