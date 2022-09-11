Российская армия вечером 11 сентября нанесла ракетный удар по Харьковской ТЭЦ-5, в результате чего она частично выведена из строя.

Об этом заявил советник главы Офиса президента Михаил Подоляк в Twitter.

— Прямые умышленные удары по критической гражданской инфраструктуре, в частности, по крупнейшей Харьковской ТЭЦ-5 – это безусловное проявление терроризма России и ее желание массово оставить мирных граждан без света и тепла. Таков трусливый «ответ» за бегство собственной армии с поля боя, — подчеркнул Михаил Подоляк.

Президент Украины Владимир Зеленский также прокомментировал ракетные удары по критической инфраструктуре. По его словам, временно без электроэнергии остались Харьковская и Донецкая области, частично обесточены Запорожская, Днепропетровская и Сумская области.

— Террористы РФ остаются террористами и атакуют критическую инфраструктуру. Никаких военных объектов, цель – лишить людей света и тепла, – подчеркнул Владимир Зеленский.

Как сообщалось, вечером 11 сентября в Харьковской, Полтавской, Днепропетровской, Запорожской и Сумской областях наблюдаются массовые проблемы с электроснабжением.